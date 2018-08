Truffa alle assicurazioni | MUTILAVANO le vittime | è successo a Palermo

Palermo - ferite e mutilazioni alle vittime per Truffare assicurazioni : 11 fermi : Mutilavano braccia e gambe delle vittime sostenendo che le lezioni fossero conseguenza di incidenti stradali, in modo da poter poi truffare le assicurazioni. Le vittime erano consenzienti nonostante...

Con il ricorso all'arbitro Anac 300 risparmiatori Truffati dalle banche hanno già ottenuto il rimborso pieno : Grazie al ricorso all'arbitro Anac, ad oggi, circa 300 risparmiatori delle 4 banche, su 1.753 istanze, hanno ottenuto il rimborso pieno, al 100%, delle obbligazioni subordinate. Secondo i dati del Fondo interbancario (Fitd), che gestisce il Fondo di solidarietà, i ricorsi con esito positivo al 20 luglio erano 301, per 11,64 milioni di euro. Il Fondo, intanto, dopo aver chiuso i ristori per le 4 banche sta procedendo per le venete, in gran ...

Il falso soldato americano che spezza il cuore alle aretine : la nuova Truffa online. Dalla chat alla richiesta di soldi : Tutto nasce da una richiesta di amicizia su Facebook. Un soldato americano di stanza in Afghanistan scrive, una donna aretina risponde. Un messaggio tira l'altro, i due si conoscono si scambiano le ...

Enel energia - allerta email Truffa : con un clic il conto corrente viene svuotato : VICENZA - È allarme 'false e-mail' di Enel energia . Nelle case dei residenti in provincia da alcuni giorni stanno arrivando delle e-mail inviate da una fantomatica società riconducibile al gruppo ...

Agenzia dogane : gli indagati per Truffa in concorso tutti promossi. Soltanto chi denuncia viene escluso dalle graduatorie : Un bestseller così neppure sotto l’ombrellone. Ci sono i candidati che passano un concorso senza neppure aprire un libro, perché si presentano con Gazzette e Regolamenti europei “infarciti” delle tracce d’esame dispensate dagli stessi che l’hanno bandito. E non vengono mica cacciati o retrocessi bensì promossi, diversamente da chi li ha denunciati. dalle annotazioni della polizia giudiziaria agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma si ...

Ilona Staller - Cicciolina a La Confessione/ Video - il vitalizio pignorato per debiti : “Sono stata Truffata!” : Ilona Staller, Cicciolina ospite de “La Confessione” di Peter Gomez: ecco quando lavorava come spia per i servizi segreti: “Ho avuto paura che mi ammazzassero!".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Truffa alle assicurazioni - 5 arresti tra cui due medici : si facevano pagare per seguire le pratiche : ex dipendente del Ministero dell'Economia delle Finanze , ora in pensione, e C.C., militare in congedo, ha indebitamente ricevuto da militari delle Forze Armate, in servizio e in congedo , o civili ...

Truffa alle assicurazioni - 5 arresti tra cui due medici : si facevano pagare per 'seguire' le pratiche : di Elena Panarella I Carabinieri del Nucleo Investigativo, nell'ambito dell'indagine denominata 'Privilegio', hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ...

Hacker ruba indirizzi al sito di San Giovanni XXIII - la curia : attenzione alle mail Truffa : Bergamo - Sono riusciti a violare il sito di Papa Giovanni XXIII, hanno rubato gli indirizzi mail per mandare falsi messaggi e chiedere denaro per prenotare il pellegrinaggio davanti alle spoglie di ...

Ilona Staller - il vitalizio pignorato per debiti : 'Un errore - sono stata Truffata' : Problemi per Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, alla quale dai mesi scorsi è stata pignorata parte del vitalizio da parlamentare. La motivazione del provvedimento è legata ad un debito ...

Palermo : Truffa da 3mln alle Poste - otto indagati (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno preso il via da una serie di truffe ai danni dell'Inps scoperta nel 2012 e in cui erano coinvolti due degli arrestati, già condannati in primo grado. Gli ispettori dell’Ufficio antifrode di Poste Italiane hanno poi trovato alcuni riscontri sulla falsità materiale dei