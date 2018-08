Trieste | rapina a mano armata con un taglierino in una farmacia

ilpiccolo.gelocal

: #Trieste, #rapina a mano armata in una #farmacia . Qui la notizia: - il_piccolo : #Trieste, #rapina a mano armata in una #farmacia . Qui la notizia: - alessandrorical : RT @Scalva_: 'Grazie all' aiuto di due richiedenti asilo iracheni, sventata rapina con scasso in una villetta di Opicina (#Trieste)'. L'av… - zakunin : RT @Scalva_: 'Grazie all' aiuto di due richiedenti asilo iracheni, sventata rapina con scasso in una villetta di Opicina (#Trieste)'. L'av… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) E' successo in via Giulia. Il malvivente, che avrebbe agito per la seconda volta a distanza di dieci mesi, ha strattonato e minacciato con unil personale dietro al bancone. Bottino di ...