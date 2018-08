Tria | reddito di cittadinanza e flat tax primi passi di una riforma

L'intervista del ministro Tria su flat tax - reddito di cittadinanza e investimenti : Per far ripartire l'economia, sottolinea Tria, bisogna 'guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio. Sulle opere più grandi bisogna poi costruire un ruolo più attivo ...

Manovra - Tria : 'su riforma fisco e reddito cittadinanza bisogna partire davvero. E investimenti pubblici decisivi' : "Su riforma fiscale e reddito di cittadinanza bisogna partire davvero". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore. Ma nella prossima Manovra non saranno presenti 'solo' flat tax e reddito di cittadinanza. Il ministro rassicura anche sulla ...

Italia - Tria a Sole : avanti con riforma fiscale e reddito... : Il governo vede un rallentamento dell'economia rispetto alle stime del Def, prevedendo ora una crescita dell'1,2% quest'anno, da 1,5%, e dell'1,0-1,1% nel 2019, ma questo non mette in discussione il percorso di riduzione de debito ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - Tria prova a fissare i paletti per Salvini e Di Maio : Il premier Conte ha chiesto di valutare le priorità, dato che il Pil, in netto rallentamento, non aiuta la crescita a irrobustirsi.

