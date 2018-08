Tria | «Fisco e investimenti Ecco il progetto per cambiare l’Italia

Fisco - Tria : sospensione cartelle agosto è segno di attenzione verso i contribuenti : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria sostiene l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di non inviare comunicazioni e cartelle durante il mese di agosto

Fisco - Tria : sospensione cartelle agosto è segno di attenzione verso i contribuenti : Teleborsa, - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria sostiene l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di non inviare comunicazioni e cartelle durante il mese di agosto. "Nell'ottica di una ...

Fisco - Tria : sospensione cartelle agosto è segno di attenzione verso i contribuenti : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria sostiene l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di non inviare comunicazioni e cartelle durante il mese di agosto . "Nell'ottica di una ...

Manovra - Tria : 'su riforma fisco e reddito cittadinanza bisogna partire davvero. E investimenti pubblici decisivi' : "Su riforma fiscale e reddito di cittadinanza bisogna partire davvero". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore. Ma nella prossima Manovra non saranno presenti 'solo' flat tax e reddito di cittadinanza. Il ministro rassicura anche sulla ...

Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'...

Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Fisco e cittadinanza, Tria conferma Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'...

Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di Flat tax e reddito di cittadinanza". E' quanto si legge in una nota del Mef dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista della ...

Galli : 'Su euro - fisco e pensioni Salvini e Di Maio seguano Tria' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, appare l'unico con i piedi ben piantati per terra. Ha enunciato una strategia che si basa sulla conferma della necessità di mantenere un percorso discendente ...

Fisco - Salvini : “Chiudere le cartelle sotto i 100mila euro”. Tria : “Aziende penalizzate da evasione - corruzione e criminalità” : “Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. A indicare la strada, anche sul Fisco, è il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini che pronuncia queste parole alle celebrazioni del 224esimo anniversario della Guardia di Finanza, alle quali ha ...

Flat tax - "no grazie". I giovani di ConfindusTria : "Non vogliamo pagare meno di altri ma un fisco equo" : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...