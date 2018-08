Tria | ' Calo debito non si discute | ma peggiorano crescita e deficit'

Germania - produzione indusTriale in calo a giugno : Teleborsa, - Decelera l'industria tedesca nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,9% ...

Germania - produzione indusTriale in calo a giugno : Decelera l'industria tedesca nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,9% rispetto al +2,4% ...

Giappone - in calo la produzione indusTriale di giugno : In calo la produzione nelle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI ,, l'indice destagionalizzato della ...

Btp in calo - spread oscilla su Tria - brevi perdono vantaggio : Seduta volatile per il secondario italiano, che accusa il colpo delle apparenti tensioni in seno al governo e in particolare intorno alle posizioni del ministro all'Economia Giovanni Tria. Le frizioni sono nell'immediato sulle nomine, Cdp in particolare, ma anche in prospettiva sulla manovra d'autunno.

Apertura in calo - spread sale a 233 - pesano tensioni governo su Tria : Mercato obbligazionario italiano in netta flessione nei primi scambi della seduta odierna, appesantito dalle notizie di stampa sul crescente isolamento del ministro dell'Economia Tria all'interno del governo

Tria : calo tasse compatibilmente con gli spazi finanziari - pace fiscale non è condono : Allentare la pressione fiscale su cittadini e imprese è un obiettivo che va perseguito «compatibilmente con gli spazi finanziari». E «parlare di pace fiscale (la sanatoria delle...

Tria : «No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione» : Il ministro dell’Economia: l’obiettivo del governo è di far crescere la quota di investimenti pubblici e limitare la spesa corrente

Tria : 'No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione' : Il ministro dell'Economia Tria da Bruxelles spiega che 'il profilo di discesa del debito non sarà in discussione' ma si deve 'ribaltare la tendenza' di aumentare sempre la quota di spesa corrente a ...

Tria - discutiamo tempi - non calo debito : ... ma il centro della manovra è ribaltare la tendenza di aumentare sempre la quota di spesa corrente a scapito della spesa per investimenti": lo ha detto il ministro dell'economia Giovani Tria al ...

Tria : «Il calo del debito italiano? Non è in discussione» : ... lo ha detto il ministro dell'economia Giovani Tria al termine dell'Ecofin.'È probabile che dovremo rivedere il timing aggiustamento in relazione anche al rallentamento dell'economia', ma 'per il ...

Tria chiude sulla manovra bis. "Il calo del debito non è in discussione" : MILANO - Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, dalle riunioni europee di queste ore esclude che in Italia sia necessaria una manovra-bis per centrare gli obiettivi del 2018 e ribadisce che non è in ...

Tria : 'Il calo del debito italiano? Non è in discussione' : ... lo ha detto il ministro dell'economia Giovani Tria al termine dell'Ecofin.'È probabile che dovremo rivedere il timing aggiustamento in relazione anche al rallentamento dell'economia', ma 'per il ...

Tria : “No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione” : L’Ecofin ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio, e che per l’Italia chiedono «uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del Pil nel 2018, senza alcun margine aggiuntivo di deviazione sull’anno». Nel 2019, scrive il Consiglio, «dato il debito sopra il 60%», l’aggiustamento richiesto è dello 0,6%....

Tria : "No a manovra correttiva - calo debito non è in discussione" - : La conferma del titolare dell'Economia dopo la riunione dell'Ecofin, dove ha incontrato anche Moscovici. Approvate raccomandazioni Commissione, che chiedono a Italia "sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del Pil". Ministro: ...