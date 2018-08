Trenord per il GP d’Italia di F1 | treni speciali e sconti

Trenord - primo semestre record per il Malpensa Express : Teleborsa, - Nuovo record per il Malpensa Express di Trenord che collega l'aeroporto internazionale con le stazioni di Milano Cadorna, Porta Garibaldi e Centrale. Nel primo semestre 2018 sono stati ...

Trenord - primo semestre record per il Malpensa Express : Nuovo record per il Malpensa Express di Trenord che collega l'aeroporto internazionale con le stazioni di Milano Cadorna, Porta Garibaldi e Centrale. Nel primo semestre 2018 sono stati oltre 2,4 ...

Trasporti - treni a "singhiozzo" per 24 ore : scioperi di Trenitalia - Italo e Trenord : L'agitazione indetta da parte di alcune sigle autonome: i rischi più concreti per il trasporto regionale

SCIOPERO TRENI 21 E 22 LUGLIO 2018/ Ultime notizie : stop Trenitalia e Trenord - anche le Poste si fermano? : SCIOPERO domani 21 LUGLIO e domenica 22 LUGLIO 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a TRENItalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Trenord : sindacati - preoccupazione per separazione da Fs : Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "preoccupazione" e "perplessità" sul piano di rilancio di Trenord che prevede la separazione da Fs. Ad esprimerla le organizzazioni sindacali Filt Cgil, FIt Cisl, Uiltrasporti e Cgil, Cisl, Uil Lombardia che oggi hanno incontrato il presidente di Regione Lombardia, Atti

Sciopero treni 21 e 22 luglio 2018/ Ultime notizie : stop Trenitalia e Trenord - revocata invece agitazione Aspi : Sciopero domani 21 luglio e domenica 22 luglio 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a trenitalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:11:00 GMT)

SCIOPERO TRENI 21 E 22 LUGLIO 2018/ Ultime notizie : stop Trenitalia e Trenord - e mercoledì tocca a Ryanair : SCIOPERO domani 21 LUGLIO e domenica 22 LUGLIO 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a TRENItalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Sciopero treni domani 21 e 22 luglio 2018/ Ultime notizie - stop Trenitalia - Trenord e Italo : info e orari : Sciopero domani 21 luglio e domenica 22 luglio 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a trenitalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Trenord : Onlit - per modello Parigi non ci sono presupposti : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "E’ giusto smontare il fallimentare carrozzone di Trenord costoso ed inefficiente che ha fatto soffrire i pendolari dal 2011. Ma per adottare la soluzione Parigi, come ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, non ci sono i presupposti". A sost

Trenord/ Divorzio FS-FNM. Astuti : per i pendolari non cambia nulla : Trenord, Divorzio tra FS e FNM. La Regione Lombardia e Trenitalia non avranno più la gestione comune del servizio ferroviario. Si torna quindi a due società distinte(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:56:00 GMT)

Sciopero treni - oggi stop Trenord/ Ultime notizie - sindacati “80% corse cancellate” : azienda “2/3 funzionanti” : Sciopero treni oggi 6 luglio 2018: stop Trenord in fascia 9-17, Ultime notizie, info e orari. sindacati Orsa-Cub in Sciopero: disagi corse Aeroporti, ci saranno bus sostitutivi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Sciopero Trenord - sindacati : “70-80% dei treni cancellati”. Azienda : “In circolazione due terzi dei convogli previsti” : Lo Sciopero Trenord di venerdì 6 luglio è andato a segno all’80 per cento. Anzi no, al 30 per cento. E’ partita immancabile la guerra di cifre fra i sindacati Orsa e Cub da un lato e Trenord dall’altro, sull’adesione alla protesta delle ferrovie regionali lombarde e sul numero dei convogli in servizio. Dopo che le organizzazioni dei lavoratori avevano parlato di 70-80% di convogli cancellati, Trenord ha replicato che ...

SCIOPERO Trenord - STOP TRENI OGGI 6 LUGLIO/ Ultime notizie - info e orari : cancellato 1/3 delle corse : SCIOPERO TRENI OGGI 6 LUGLIO 2018: STOP TRENORD in fascia 9-17, Ultime notizie, info e orari. Sindacati Orsa-Cub in SCIOPERO: disagi corse Aeroporti, ci saranno bus sostitutivi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:25:00 GMT)

È in corso uno sciopero dei treni di Trenord : Si protesta contro il cattivo stato dei treni, tra le altre cose: dura otto ore, non sono previste fasce orarie di garanzia The post È in corso uno sciopero dei treni di Trenord appeared first on Il Post.