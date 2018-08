Trenord | l’annuncio all’altoparlante del treno | “Zingari | avete rotto i c…” Ora una

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perchéi coglioni”. E’ l’annuncio dato da un altoparlante di bordo di unregionale diche ieri, poco prima dell’una, stava viaggiando da Milano stava partendo per Cremona e Mantova. Tutti i passeggeri lo hanno sentito: a segnalarlo, però, è stato un ricercatore 37enne, cremonese, che lavora a Milano. “Stavo tornando a casa – racconta – Ho sentito quelle parole così gravi e ho guardato subito l’orologio”. La voce era femminile. Il viaggiatore si chiede inoltre se “tanto l’utilizzo della parola ‘zingari’ quanto il successivo ‘…’ non costituiscano palesemente linguaggio discriminatorio. Ciò non può essere accettato da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue ...