Treno investe una famiglia in Calabria | morti due ragazzi | grave la madre 

Treno investe una famiglia a Brancaleone : morti due bambini : Due bambini sono morti dopo essere stati travolti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.L'incidente si è verificato in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli, dei quali al ...

Reggio Calabria - un Treno investe una famiglia : morti 2 bambini - grave la madre : Un treno ha investito e ucciso tre persone che stavano attraversando i binari vicino a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Due bambini sono morti, mentre la loro madre è rimasta ferita in modo grave ed è ora ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando a quanto riporta Stretto Web, le vittime hanno 12 e 16 anni. Stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia, fidanzata da anni con un ...

Treno investe una famiglia in Calabria : morti due bambini - grave la madre : Due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. ...

Brancaleone - Treno investe famiglia sui binari : due bimbi morti - grave la madre : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due...

Brancaleone - Treno investe famiglia sui binari : due bimbi morti - grave la madre : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due...

Treno investe famiglia - due bimbi morti : 17.28 Tragedia nel Reggino. Due bambini sono morti investiti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone. La madre dei piccoli, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.

Treno investe una persona nel cosentino : Traffico ferroviario sospeso da alcune ore sulla linea Sapri-Paola, tra le stazioni di Scalea e Diamante-Buonvicino per l'investimento di una persona da parte di un Treno regionale. Non si conosce l'...