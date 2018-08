Treno investe una famiglia a Brancaleone | morti due bambini

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Duesonodopo essere stati travolti da unmentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a, nel reggino. La madre dei due, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.L'incidente si è verificato in contrada "San Giorgio", trae Locri. La donna ed i due figli, dei quali al momento non si conosce né l'identità, né l'età, nel momento in cui sono stati investiti dalstavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo una prima ricostruzione, non si sono accorti del sopraggiungere del, che li ha investiti in pieno.