Tre italiani dispersi sul Monte Bianco

Pace Fiscale - una soluzione che poTrebbe riguardare milioni di italiani : Anche Luigi Di Maio è tornato a citare la Pace Fiscale all'interno del discorso relativo alla Legge di Bilancio: "Se con il ministero dell'economia riusciremo a trovare soluzioni su flat tax, Pace ...

Giornata internazionale del gatto - nelle case degli italiani abitano olTre 7 milioni e mezzo di felini : Il gatto vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni ed l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Non è invece amato in Australia, dove la sua importazione per mano degli ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : 142 MORTI/ Italiani superstiti "vivi per miracolo" - olTre 500 feriti : TERREMOTO INDONESIA: “LOMBOK isola di MORTI”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:21:00 GMT)

Sisma in Indonesia : terremoto di magnitudo 7 - olTre 140 morti/ Ultime notizie : rintracciati tutti gli italiani : terremoto oggi in Indonesia: Sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Vacanze e foto - che sTress : gli italiani alla ricerca dello scatto perfetto : Un’indagine racconta che passiamo ben 24 milioni di ore in fila per monumenti e luoghi simbolici ma che quasi la metà dei turisti è frustrata dalla difficoltà di fare foto ideali per la condivisione. L’ostacolo principale? Il sovraffollamento

Daisy Osakue parteciperà agli Europei - gli aggressori sono Tre giovani italiani : uno è figlio di un consigliere del Pd : Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Kazuki Masaki è il più veloce nella FP2 con Tre italiani nei primi cinque : Kazuki Masaki (KTM RBA BOE) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 per quanto riguarda la Moto3. Le alte temperature di atmosfera e asfalto hanno condizionato il turno, non permettendo un miglioramento sensibile rispetto ai tempi fatti registrare in mattinata, tanto che il giapponese ha chiuso in prima posizione con il tempo di 2:09.288 rispetto al 2:09.194 stampato questa mattina dal ...

Atletica - Osakue : arrestati gli aggressori - sono Tre ragazzi italiani. Europei ancora a rischio : I carabinieri di Torino hanno identificato e fermato gli autori dell'aggressione a Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane colpita da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri, ...

Daisy Osakue - gli aggressori sono Tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consigliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...

Atletica - arrestati gli aggressori di Daisy Osakue : Tre giovani italiani - motivo goliardico : Sono stati identificati e arrestati gli aggressori di Daisy Osakue. La 22enne era stata colpita al volto da un uovo e il suo occhio sinistro ne ha risentito pesantemente, domani si deciderà se potrà partecipare agli Europei 2018 di Atletica leggera. Nel frattempo i carabinieri hanno fermato tre giovani italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso, tutti residenti nella zona di Moncalieri. Dopo una complessa attività di indagine, i ...

