Tre accessori smart di Koogeek in offerta su Amazon con questi coupon

Cagliari. Sequestrati olTre 100 accessori e abbigliamento contraffatti. Denunciato un soggetto. : A Cagliari, in Piazza Yenne, nel corso dello svolgimento della manifestazione 'notti colorate', i finanzieri hanno individuato diverse bancarelle improvvisate gestite da alcuni soggetti ...

Burberry brucia abiti e accessori per olTre 34 milioni di euro. Il motivo? Difendere l’esclusività del marchio : Immaginatevi una montagna di abiti e accessori di Burberry, il cui valore supera i 34 milioni di euro, dati alle fiamme. È il destino che è toccato agli avanzi di magazzino nel noto marchio simbolo della moda britannica nel mondo. A conti fatti, questa cifra si potrebbe tradurre in 20mila dei suoi iconici trench. Non solo, a spulciare i bilanci dell’azienda, si scopre che negli ultimi cinque anni sarebbero state distrutte merci per 100 ...

Accessori per capelli - i più Trendy per l’estate 2018 : Una volta erano solo nere o marroni, professioniste discrete del mimetismo tra le ciocche, obbligo per ogni forcina degna di questo nome. Oggi, invece, è tutta un’altra storia perché gli Accessori non hanno più solo un ruolo tecnico, mero supporto ad acconciature che sfidano le leggi di gravità, ma anche estetico, parte integrante di ogni styling, compresi quelli da red carpet. Insegna l’attrice Kristen Stewart, che all’ultimo ...