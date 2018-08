Trasporto merci pericolose | la strada per avere conducenti e mezzi sicuri esiste | ma c' è

I gravi incidenti di Bologna e Foggia dimostrano che l’Italia ha un serio problema col Trasporto merci : Se il trasporto delle merci su rotaia in Europa non è ancora sul giusto binario, in Italia è su un binario morto. I gravi incidenti di Bologna e di Lesina (Foggia) hanno riproposto non solo il problema della sicurezza stradale ma hanno anche messo in evidenza l’eccessivo utilizzo della strada (e autostrada) per il trasporto di merci. Sulle strade italiane circolano troppi tir e troppe automobili: il sistema andrebbe riequilibrato verso l’uso ...

Incendio Bologna : così regole per Trasporto merci pericolose : Obbligo di avere a bordo del mezzo un documento di trasporto, istruzioni scritte per sapere come comportarsi in caso di emergenza, pannelli ed etichette di identificazioni delle sostanze e del ...

Trasporto merci pericolose : ogni anno 3 - 5 milioni di camion a rischio - : Lo dicono i dati ufficiali raccolti da Eurostat ma la stima non tiene conto dei mezzi pesanti in arrivo dall'estero. Lo spostamento su strada dei materiali a rischio è regolato dall'accordo europeo di ...

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la matematica : ecco il suo “Trasporto ottimale” - dal commercio al meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...

STARSHIP - il Trasporto merci del futuro : Shell Lubricants e AirFlow Truck Company presentano STARSHIP, un nuovo mezzo di trasporto merci a elevata efficienza in termini di consumo di carburante. Il truck di nuova generazione, dotato di un motore a 6 cilindri da 400 CV e di una coppia di 2508 Nm, è stato progettato e costruito dalle due aziende per dimostrare […] L'articolo STARSHIP, il trasporto merci del futuro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e Trasporto merci : Verona, 8 giu. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Verona hanno denunciato 13 soggetti per reati fiscali e individuato 11 evasori totali nell’ambito di un’indagine riguardante quattro società che, attraverso lo scambio illecito di manodopera, hanno commesso gravi violazio

Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e Trasporto merci : Verona, 8 giu. (AdnKronos) – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Verona hanno denunciato 13 soggetti per reati fiscali e individuato 11 evasori totali nell’ambito di un’indagine riguardante quattro società che, attraverso lo scambio illecito di manodopera, hanno commesso gravi violazioni in materia fiscale e giuslavoristica nel periodo dal 2011 al 2016. L’attività ispettiva trae origine da una verifica ...

