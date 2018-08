Tragedia in Calabria | treno investe una famiglia | la bimba era sfuggita a madre | la madre

Tragedia in Calabria - attraversano i binari per andare a mare mentre passa il treno : morti due bimbi - gravissima la madre : Una terribile Tragedia sconvolge la Calabria e in modo particolare la comunità jonica della Provincia di Reggio Calabria: a Brancaleone, il paese “epicentro” della disastrosa alluvione del 1° novembre 2015 quando la linea ferroviaria jonica venne travolta dal maltempo. Proprio quel tratto di ferrovia oggi è protagonista di un altro dramma: nel pomeriggio due bambini, accompagnati dalla madre, stavano attraversando i binari per andare ...

Tragedia in Calabria - donna muore mentre si fa il bagno : Poche ore fa in Calabria, una donna è morta mentre si faceva il bagno in mare. Ancora non sono chiare le cause del decesso, ma probabilmente sarebbe annegata. Sempre nella giornata di oggi un ragazzo avrebbe cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte. Calabria, 60enne muore in mare Nella giornata di oggi 10 luglio una donna di 60 anni, di cui al momento non è stato reso noto il nome, è deceduta nel vibonese, precisamente nelle acque ...