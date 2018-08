Tragedia di Marcinelle - nel 1956 morti in Belgio 136 minatori italiani : Tragedia di Marcinelle, nel 1956 morti in Belgio 136 minatori italiani Alle 8,10 dell'8 agosto di 62 anni fa, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, scoppiò un incendio in cui persero la vita in tutto 262 lavoratori. I superstiti dell’incidente furono soltanto 13 Parole chiave: ...