Tragedia di Marcinelle | 136 minatori italiani morti in Belgio nel 1956

8 agosto 1956 - la Tragedia di Marcinelle - Mattarella "Sicurezza sul lavoro irrinunciabile" : Sessantadue anni fa una tragedia tra le più gravi della storia dei lavoratori italiani nel mondo. Siamo in Belgio, a Marcinelle. E' l'8 agosto del 1956: nel pozzo minerario di Bois du Cazier un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minerario, provocando la morte di 262 lavoratori dei 274 ...

