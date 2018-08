Tragedia a Bologna | lutto cittadino per Andrea Anzolin | l' autista del camion

Tragedia sulla A14 a Bologna - spunta una nuova ipotesi : un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa : Continuano le indagini per comprendere la causa del tragico incidente che ieri ha causa to una violenta esplosione sulla A14, causa ndo 1 morto e 145 feriti. spunta una nuova ipotesi : potrebbe essere stato un colpo di sonno a tradire il vicentino Andrea Anzolin, il 42enne esperto autista dell’autocisterna carica di Gpl che è stato il responsabile e l’unica vittima del gravissimo incidente. Nonostante la segnalazione della coda, Anzolin ...

Bologna - Tragedia sulla A14 : il racconto del poliziotto ferito - “la maglietta si è sciolta sul corpo” : E’ provato, ma non ha perso il suo coraggio e la determinazione il poliziotto che ieri sera, mentre soccorreva i cittadini in seguito all’incidente sulla A14, è rimasto ferito. “Io sono Riccardo, sono un poliziotto e ieri ho fatto solo il mio lavoro. Mi lusinga l’appellativo di eroe ma sono sicuro che qualunque altro poliziotto o carabiniere che si fosse trovato in quella situazione avrebbe fatto quel che ho fatto io: ...