Traffico aereo | la grande crescita | numeri | motivazioni | futuro

Germania : in primi 5 mesi giù Traffico aereo interno - pesa fallimento Air Berlin : Roma, 14 lug. (AdnKronos/dpa) – La bancarotta di Air Berlin, nello scorso ottobre, pesa sul traffico aereo domestico tedesco, che ha visto, nei primi mesi di quest’anno, un rilevante calo. Secondo i dati dell’associazione degli aeroporti tedeschi Adv, da gennaio a maggio si è registrata una flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2017. “Gli aeroporti tedeschi stanno subendo le conseguenze del processo di ...

Germania : in primi 5 mesi giù Traffico aereo interno - pesa fallimento Air Berlin : Roma, 14 lug. (AdnKronos/dpa) – La bancarotta di Air Berlin, nello scorso ottobre, pesa sul traffico aereo domestico tedesco, che ha visto, nei primi mesi di quest’anno, un rilevante calo. Secondo i dati dell’associazione degli aeroporti tedeschi Adv, da gennaio a maggio si è registrata una flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2017. “Gli aeroporti tedeschi stanno subendo le conseguenze del processo di ...

Traffico aereo - l'Aeronautica militare intercetta velivolo Iberia che aveva perso contatti radio : Teleborsa, - L' Aeronautica militare ha effettuato oggi uno "scramble", ricognizione, dello spazio aereo italiano per intercettare un velivolo Iberia che aveva perso il contatto con gli Enti del ...

Traffico aereo - l'Aeronautica militare intercetta velivolo Iberia che aveva perso contatti radio : L' Aeronautica militare ha effettuato oggi uno "scramble", ricognizione, dello spazio aereo italiano per intercettare un velivolo Iberia che aveva perso il contatto con gli Enti del controllo del ...

Trasporto aereo : Iata - a maggio Traffico +6 - 1% su anno : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – traffico aereo ancora in crescita nel mese di maggio. Secondo i dati riportati oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo, il traffico passeggeri globale (misurato in rpks, revenue passenger kilometers) è cresciuto del 6,1% rispetto al maggio 2017, con un leggero aumento rispetto all’incremento annuo del 6% che si era registrato nel precedente mese di aprile. La capacità è ...

Trasporto aereo : Iata - a maggio Traffico +6 - 1% su anno : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – traffico aereo ancora in crescita nel mese di maggio. Secondo i dati riportati oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo, il traffico passeggeri globale (misurato in rpks, revenue passenger kilometers) è cresciuto del 6,1% rispetto al maggio 2017, con un leggero aumento rispetto all’incremento annuo del 6% che si era registrato nel precedente mese di aprile. La ...

La Brexit non ferma il Traffico aereo per Londra : Teleborsa, - La Brexit non ferma il traffico aereo per Londra . Ryanair, che già opera il multigiornaliero per Londra Stansted da Milano Bergamo, aggiunge dal 30 ottobre 2018 il collegamento con l'...

La Brexit non ferma il Traffico aereo per Londra : La Brexit non ferma il traffico aereo per Londra . Ryanair , che già opera il multigiornaliero per Londra Stansted da Milano Bergamo, aggiunge dal 30 ottobre 2018 il collegamento con l'aeroporto di ...

Trasporto aereo - maggio ancora molto positivo per Traffico passeggeri : Teleborsa, - Cresce senza sosta il sistema aeroportuale italiano , che nel mese di maggio ha riportato un altro boom del traffico passeggeri. E' quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Assaeroporti ...

Trasporto aereo - maggio ancora molto positivo per Traffico passeggeri : Cresce senza sosta il sistema aeroportuale italiano , che nel mese di maggio ha riportato un altro boom del traffico passeggeri. E' quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Assaeroporti , l'...

ENAC - Palenzona : "Pronti al cambiamento in meglio. Traffico aereo crea investimenti - lavoro - turismo" : "Quando io sento parlare di cambiamento, sono d'accordo, chi si ferma è perduto" ma "al cambiamento devi aggiungerci la parola in meglio, perché sennò mi fa paura il cambiamento". E' quanto affermato ...

Traffico aereo - crescita fa rima con innovazione. Scaramella - Enav - : In campo 650 milioni in 5 anni : Teleborsa, - In Italia si vola di più e il Traffico aereo è in decisa crescita. La sfida ora è consolidare l'andamento positivo guardando al futuro affrontando le nuove sfide tecnologiche. Per questo ...

Traffico aereo - crescita fa rima con innovazione. Scaramella - Enav - : "In campo 650 milioni in 5 anni" : In Italia si vola di più e il Traffico aereo è in decisa crescita. La sfida ora è consolidare l'andamento positivo guardando al futuro affrontando le nuove sfide tecnologiche. Per questo è pronto "un ...

Trasporto aereo : Iata - rallenta Traffico - ad aprile +6 - 2% : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – rallenta la crescita del traffico passeggeri ad aprile. La domanda in termini di rpk (revenue passenger kilometers) è salita su base annua del 6,2%, in flessione rispetto al +9,7% di marzo, che aveva segnato il picco più alto nell’arco di 12 mesi. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo. Nell’analisi del dato di aprile 2018 ...