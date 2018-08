“Tra poco in tre” Foto col pancione e foto ufficiale per l’attrice Con un post su

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Evviva! Un’altra bella cicogna è in arrivo nel mondo vip: stavolta a diventare mamma sarà la bellissima Giulia Bevilacqua,diventata famosa grazie a Distretto di polizia e oggi uno dei volti più richiesti al cinema e in tv. La giovane aspetta a 39 anni il suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Nicola. Giulia ha dato l’annuncio su Instagram, dove si è mostrata sorridente con la sua dolce metà e con il pancino che cresce a vista d’occhio. “Ed eccoci qua…train tre! Felicità pura”, ha scritto la Bevilacqua, non fornendo ulteriori dettagli sulla gravidanza. Con tutta probabilità il parto è previsto agli inizi dell’autunno. Nonostante la dolce attesa, Giulia sta continuando a lavorare: è infatti nel cast del nuovo film di Giovanni Veronesi, I Moschettieri del re, accanto a Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo. ( ...