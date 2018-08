'Tra me e Luigi è finita' - parla l'ex di Di Maio : E allora, perché è finita? "La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nosTra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

Luigi Ciotti su braccianti morti in un incidente sTradale : di Luigi Ciotti* Questo sistema sembra aver dimenticato che il lavoro è la base della dignità della persona, e che questa dignità si garantisce con i diritti, con la sicurezza, con la giusta ...

Bruno Le Maire inconTra Luigi Di Maio : "Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav". Passi avanti su Fincantieri : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando ai giornalista dopo gli incontri con Luigi Di Maio e ...

Luigi Di Maio : "La Tav è un'opera vecchia - non ci sotTraiamo a un referendum". Ma la Lega compatta : "Si deve fare" : Luigi Di Maio torna a mostrarsi molto scettico a proposito della Tav. Il ministro, intervenendo a Omnibus su La7, afferma: "I cittadini della Val di Susa ci dicono che non c'è la possibilità di fare quell'opera perché è vecchia. Quando abbiamo fatto il contratto di governo con la Lega ci siamo detti che la Tav è un'opera che va totalmente ridiscussa. Non ci sottrarremo comunque a un referendum". Di Maio spiega: ...

Di Maio Tradisce il suo parroco : "Dopo l'elezione Luigi è sparito" : Non si sono fatti sentire Luigi Di Maio né i suoi pretoriani pomiglianesi né quelli che gravitano attorno al mondo grillino, e non è possibile immaginare che non siano a conoscenza del problema ...

Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amminisTratore delegato - ha detto Luigi Di Maio : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha scritto su Twitter che Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato. Il presidente e l’amministratore delegato della Rai sono indicati per legge dal governo e The post Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato, ha detto Luigi Di Maio appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio : “SinisTra vile - ha permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

Luigi Mastroianni parla di Sara Affi Fella : “Tra noi è finita ma…” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non si sentono più Come sono oggi i rapporti tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è di nuovo dilettato con il gioco delle domande su Instagram e i suoi fan hanno voluto ovviamente indagare sui sentimenti che provano reciprocamente sia lui che Sara. Luigi però ha scontentato tutti, rivelando che: “Con Sara non ci sentiamo più. Tra di noi è finita, ma ...

Luigi Favoloso/ “Matteo Gentili e Alessia Prete? Se li vedo cambio sTrada!” - e su Nina Moric… : Luigi Favoloso si confida a 360° sulle pagine del settimanale "Mio": “Matteo Gentili e Alessia Prete? Se li vedo cambio strada!”, e su Nina Moric e Selvaggia Lucarelli dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:17:00 GMT)

I rider avranno un conTratto di lavoro. Esulta Luigi Di Maio : “Mia battaglia - sono felice” : Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali annunciano il contratto per i rider. Esulta Luigi Di Maio: "Quella per i diritti dei riders è stata la mia prima battaglia da ministro del lavoro. sono felice. La settimana prossima convocherò un nuovo tavolo con tutti i soggetti coinvolti, proprio a partire dai riders, per verificare i passi in avanti fatti".Continua a leggere

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i conTratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Gossip : Gianni Sperti non ha mai creduto alla storia Tra Sara e Luigi di Uomini e Donne : Sembra che Gianni Sperti non abbia reagito molto bene a quello che è successo ad alcuni protagonisti di Uomini e Donne dopo la fine del loro percorso in Tv; la rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni oppure le bugie che ha raccontato Nilufar Addati durante il suo trono, non devono essere andate giù allo storico opinionista della trasmissione. Approfittando del gioco Fammi una domanda che sta impazzando su Instagram, l'ex ballerino ha ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio : “80mila posti di lavoro in meno? Numero apparso nella notte - sono le lobby che ci conTrastano” : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio si scaglia contro le lobby che starebbero contrastando l'approvazione del Decreto dignità: "Leggo sui giornali di stamattina che questo Decreto farebbe perdere 80mila posti di lavoro. Ma non c'è scritto da nessuna parte. C'è un altro Numero nella relazione che accompagna il Decreto, il Numero di 8mila. Ci tengo a dirvi che quel Numero è apparso la notte prima che il Decreto venisse inviato al Quirinale. Non è ...