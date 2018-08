Tortu al primo giorno di scuola | dura lezione sui 100 metri | Hughes campione europeo

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Lalegge dei 100, bastano meno di 10 per tornare sulla Terra. L'atterraggio di Filippoè stato brusco, ma alla fine era la sua prima gara davvero importante. La finale dei Campionati Europei di Berlino conferma lo strapotere dei velocisti britannici VIDEO: ha vinto il favoritissimo Zharnelcon il tempo di 995, nuovo record dei Campionati Europei. Al secondo posto il connazionale Reece Prescod che ha corso in 996, bronzo al giamaicano naturalizzato turco, Jak Alì Harvey in 1001.è stato quinto con 1008, preceduto anche dall'altro britannico Chijindu Ujah che in semifinale gli era arrivato dietro. La finalissima dei 100aveva perso un annunciato protagonista, il primatista continentale Jimmy Vicaut: il francese che nel penultimo atto aveva corso in 997 realizzando il record dei campionati poi battuto da, è stato messo fuori combattimento da un ...