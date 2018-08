Toronto | Djokovic agli ottavi

Tennis - Atp Toronto : Djokovic batte Polansky e vola agli ottavi : Novak Djokovic approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto , cemento, montepremi 5.315.025 dollari, . Il serbo, numero 10 del mondo e 9 del seeding, supera il canadese Peter Polansky , numero 121 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti.

