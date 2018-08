Torino | due donne aggredite da uomo nudo | ' Abbiamo chiamato il 112 | ma non è

Diretta/ Torino-Liverpool (risultato live 0-2) streaming video e tv : uno-due di Firmino e Wijnaldum! : Diretta Torino liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole ad Anfield (oggi martedì 7 agosto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 20:52:00 GMT)

Torino - uomo si spoglia e si masturba davanti a due ragazze. La denuncia : “112 non è intervenuto” : La denuncia di due donne aggredita in pieno centro: un uomo nudo ha colpito una di noi in via San Massimo. Sotto accusa il numero unico per le emergenze: "L'operatrice ci ha fatto domande inutili, potevamo essere violentate".Continua a leggere

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Serie A - calendario complicato per Torino : tutte le big nei primi due mesi : La trasferta a Venezia dagli ex Deron Washington e Valerio Mazzola al debutto, il 7 ottobre, il doppio turno esterno consecutivo a Reggio Emilia e Sassari, 3° e 4°,, Milano al PalaVela alla quinta ...

Torino - è corsa a due per Obi : Secondo La Gazzetta dello Sport, nella mediana del Torino l'uomo che potrebbe partire è Joel Obi : sono entrate nel vivo le trattative con Celta Vigo e, soprattutto, Parma. Ieri c'è stato un incontro con il direttore sportivo ...

Torino - ecco la doppia villa extra lusso dove vivrà Cristiano Ronaldo : stile ultra moderno - due piscine - una palestra e tanti spazi aperti [FOTO] : 1/16 Giordan Ambrico/LaPresse LaPress ...

Cristiano Ronaldo a Torino – Due villette immerse nel verde : la nuova dimora di CR7 : Due villette immerse nel verde, piscina, solarium e tanto altro: Cristiano Ronaldo ha scelto la sua nuova dimora a Torino? Inizia a tutti gli effetti oggi la nuova avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A qualche settimana dalla presentazione ufficiale, l’attaccante portoghese è tornato ieri a Torino, dove oggi disputerà il suo primo allenamento in bianconero, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. In attesa della prima ...

Torino - auto piomba su un gruppo di cavalli che attraversa nel buio; due animali morti - gravissimo fantino : L'incidente a mezzanotte a San Gillio, feriti anche un'altra cavallerizza e il conducente della vettura

Catanzaro : eseguiti per la prima volta due interventi mini-invasivi per la rimozione di calcoli salivari nel Reparto di OTorinolaringoiatria di Lamezia Terme : Due importanti interventi mini-invasivi sono stati effettuati per la prima volta nell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ed Audio-Foniatria del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dal dottore Raffaele Grasso. Nello specifico, sono stati eseguiti due interventi di scialoendoscopia per la rimozione di calcoli salivari, in particolare, un intervento è stato effettuato su una signora per la rimozione del ...

Calciomercato Torino - duello con il Genoa per il centrocampo : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...

No Tav - due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione. Pd e Fi : “Imbarazzante silenzio del governo” : Due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. ...

Torino : due bambini del biellese - continueranno a vedere il padre : I referenti di un importante sodalizio associativo, in questa nota evidenziano che : 'con il provvedimento odierno il Tribunale per i minorenni ha annullato definitivamente la decisione di sospendere ...

Stalking a suora - Procura di Torino chiede due anni per preside - : L'uomo è a processo per un presunto giro di email inviato alla religiosa nel 2015. Secondo il pubblico ministero alla base del gesto c'è una vendetta per la mancata assegnazione di alcuni lavori

