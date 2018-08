Torino | apre la prima casa di piacere italiana con ' sex dolls'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Unaditotalmente legale in Italia. La Legge Merlin è ancora al suo posto, pertanto non si tratta di una struttura dove viene esercitata l'attivita' di prostituzione VIDEO. Le ragazze presenti ed anche i ragazzi non sono in carne ad ossa, ma si tratta di 'sex' di ultima generazione, le bambole destinate all'intrattenimento ludico-sessuale, dunque estremamente realistiche. La struttura aprira' i battenti ail prossimo 3 settembre. Il nostro è uno spazio ludico-sessuale totalmente legale - assicurano i soci dell'originaledi, intervistati da Repubblica - oltre ad essere certamente sicuro. Offriamo una vasta gamma di servizi, in base a quelle che saranno le esigenze dei clienti. Abbiamo tutte le autorizzazioni dal punto di vista legale e siamo quasi pronti per inaugurare. Non si tratta di 'bambole gonfiabili' Tanto per spazzare i classici ...