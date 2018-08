Tocca lampione e muore folgorato Due avvisi di garanzia

Velletri - Tocca il lampione e muore folgorato : ucciso anche il vicino che ha cercato di aiutarlo - Foto Luciano Sciurba - : Tragedia a Velletri nella serata di ieri. Due persone di 45 e 55 anni, un cittadino albanese e uno italiano, sono morti folgorati su un ponteggio di una casa in ristrutturazione. E' successo in via ...