Tiro a volo | Europei 2018 | nello skeet maschile attacco a tre punte per l’Italia

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : al via le qualifiche dello skeet junior : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, settimo giorno di gare dedicato allo skeet junior, con tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le medaglie nel trap e nel double trap, agli Europei di Tiro a volo, a Leobersdorf tocca oggi allo skeet junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche alle qualificazioni della gara a ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : inizia lo skeet. Tra le donne Diana Bacosi e Chiara Cainero all’attacco : Dopo l’incetta di medaglie dell’Italia nel trap e nel double trap, gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, danno spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella ...

Tiro a volo : Europei - Italia ancora d'oro : ANSA, - ROMA, 6 AGO - L'Italia continua a dominare la scena agli Europei di Tiro a volo, in corso di svolgimento nell'impianto austriaco di Leobersdorf. Oggi era il turno delle gare di Double Trap e l'...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : pioggia di ori per l’Italia nel double trap! : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, sono proseguiti oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Cinque i titoli assegnati, con l’Italia che ha raccolto 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Partiamo dai successi azzurri: nella prova femminile senior oro per Claudia De Luca con 131/150, nuovo record del ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove odierne del double trap domina in maniera incontrastata il medagliere con 15 medaglie delle quali 9 d’oro e 3 d’argento. Con le finali dello skeet, in programma a patire da giovedì, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, proseguono oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Si terranno in mattinata le qualificazioni individuali e nel pomeriggio la finale del mixed team. Alle ore 8.30 via alle qualificazioni sui 150 piattelli: per l’Italia in pedana nella prova ...

Tiro a volo - Europei : Rossi-Pellielo d'oro nel misto fossa : La coppia azzurra ha vinto con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in finale

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : ...completo di Giovanni Pellielo Olimpiadi 3 argenti 1 bronzo Mondiali 10 ori 4 argenti 3 bronzi Europei 14 ori 7 argenti 3 bronzi Altri successi 6 Finali di Coppa del Mondo 17 prove di Coppa del Mondo ...

