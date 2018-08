Tim Cook | la musica non perda umanità

Tim Cook su Apple Music : 'La differenza rispetto agli altri è la cura dei contenuti'. - : Le trimestrali record con una continua crescita dei servizi offerti dal gruppo stanno consentendo ad Apple di costruire un solido bacino di utenti, con un approccio più filosofico nel mondo della ...

Tim Cook : i 1000 miliardi non sono la misura del successo di Apple : Nel mondo di oggi la nostra missione è più importante che mai. I nostri prodotti non solo creano momenti di sorpresa e di meraviglia, ma danno la possibilità alle persone in tutto il mondo di ...

Tim Cook a LGBTQ Loveland 2018 : 'Normale è la peggior parola mai inventata' - : Il CEO di Apple ha partecipato all'evento Loveloud 2018 parlando al mondo LGBT. «Siete un dono al mondo. Non avete niente che non va». E poi accusa chi parla di 'normalità': la peggior parola mai creata Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato a Loveloud 2018, evento che si è svolto a Salt Lake ...

È ora di digital detox - lo dice anche Tim Cook : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 27 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 4 al 10 luglio E poi Tim Cook lo ha detto. «Onestamente, non abbiamo mai voluto che le persone esagerassero con l’uso dei nostri prodotti». I manager in platea, alla convention della rivista Fortune, si chiedono se hanno capito bene. «Ma se passi tutto il tuo tempo sul telefono, vuol dire che stai spendendo troppo tempo al cellulare». Alcuni sorridono, ...

Tim Cook : “In tanti passano troppo tempo sugli smartphone. Pensiamo a come aiutarli” : “Volevamo che la gente grazie ai dispositivi facesse cose altrimenti impossibili. Ma se si passa tutto il tempo sullo smartphone, significa che se ne sta passando troppo”. Il ceo di Apple Tim Cook, parlando a un evento organizzato in settimana da Fortune, ha lanciato l’allarme su come l’uso dell’iPhone per molte persone si sia trasformato in una dipendenza. “Non avremmo mai voluto che le persone abusassero dei ...

Tim Cook «Apple parla di immigrazione - diritti umani e privacy perché vuole cambiare il mondo» - : «Abbiamo sempre voluto cambiare il mondo e ho capito alcuni anni addietro che non puoi farlo rimanendo in silenzio su argomenti importanti» ha spiegato Cook ai microfoni di Fortune . «Per noi è un ...