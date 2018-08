The Stand | una serie da L’ombra dello scorpione di Stephen King

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L’inesauribile fucina di storie dista per essere di nuovo saccheggiata, è stato confermato infatti dalla CBS all Access, la piattaforma di streaming del colosso americano televisivo, la volontà di arrivare entro la fine del 2019 ad unatv tratta da uno dei capolavori del Re dell’Horror, Theo meglio L’ombra. Durante un’intervista riportata da più testate americane durante il Television Press Association il presidente della CBS tv Studios, David Stapf ha annunciato che il progetto è in lavorazione per il 2019. Maggiori dettagli sono arrivati da Marc DeBevoise, presidente della piattaforma della CBS, che ha spiegato: “Per essere chiari intendiamo il 2019 come la stagione del 2019. Ma ad essere onesti siamo un po’ vaghi su quante stagioni saranno. Stiamo cercando di fare il meglio possibile da questa ...