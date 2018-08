The Good Doctor Shaun non accetta l’aiuto di un terapeuta e il dottor Kalu viene

The Good Doctor/ Anticipazioni quinta puntata e diretta 7 Agosto : Shaun colpisce il dr. Glassman e scappa : The Good Doctor, Anticipazioni del 14 Agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun parte per un viaggio insieme a Lea, ma arriva presto la delusione: lei si trasferisce in Pennsylvania(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:19:00 GMT)

The Good Doctor/ Anticipazioni quinta puntata e diretta 7 Agosto : Il viaggio di Shaun : The Good Doctor, Anticipazioni del 7 Agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:56:00 GMT)

The Good DOCTOR/ Anticipazioni e diretta : Shaun deve seguire una terapista (Quarta puntata) : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:20:00 GMT)

The Good doctor/ Diretta - Clair innamorata del dr. Melendez? (quarta puntata) : The good doctor, anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:58:00 GMT)

Anticipazioni The Good Doctor quinta puntata : la sparizione di Shaun : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction The Good Doctor in onda ogni martedì sera su Raiuno. La serie tv con protagonista il dottor Shaun è stata la rivelazione indiscussa dal punto di vista degli ascolti di questa calda stagione estiva. Gli ascolti sono stati a dir poco eccellenti e il pubblico italiano è letteralmente impazzito per il giovane medico autistico che con la sua intelligenza riesce a risolvere ogni tipo di ...

The Good DOCTOR/ Anticipazioni e diretta quarta puntata : Shaun segue un corso di corteggiamento (7 Agosto) : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:38:00 GMT)

The Good Doctor/ Anticipazioni 7 agosto 2018 : replicherà il boom di ascolti? : The Good Doctor, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:50:00 GMT)

The Good Doctor - puntate del 7 agosto - anticipazioni : The Good Doctor con le nuove puntate, la nona e la decima, è in onda su Rai1 martedì 7 agosto in prima visione alle 21,25. La prima stagione della serie incentrata sulle avventure professionali del chirurgo Shaun Murphy – l’attore Freddie Highmore – sta avendo un grande successo di pubblico e le due nuove puntate sono destinate a cementare l’interesse dei telespettatori. Puntata 9, Vita nuova Nel nono episodio, intitolato ...

The Good DOCTOR/ Anticipazioni 7 agosto 2018 : Shaun alle prese con una difficile prova : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:52:00 GMT)

In The Good Doctor Shaun è pronto a lasciare tutto per Lea? Anticipazioni 14 agosto : Nessuna pausa per The Good Doctor che tornerà in onda questa sera e lo stesso farà martedì prossimo a ridosso del Ferragosto. Rai1 ha optato per zero pause per la serie con Freddie Highmore che tanto sta regalandole in queste settimane estive e prive di novità in tv. Lo stesso Dg Orfeo aveva annunciato che le sue reti non si sarebbero spente completamente e l'esperimento può dirsi riuscito grazie agli ascolti di The Good Doctor o tutto può ...

The Good Doctor : questa sera - martedì 7 agosto 2018 - il quarto appuntamento : Torna stasera su Rai1 la serie campione di ascolti The Good Doctor con uno apprezzatissimo Freddie Highmore.

The Good Doctor/ Anticipazioni 7 agosto 2018 : il dottor Glassman insiste sulla psicoterapia - e Shaun? : The Good Doctor, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:55:00 GMT)

The Good Doctor quarta puntata : trama e anticipazioni 7 agosto 2018 : THE Good Doctor quarta puntata. Torna su Rai 1 martedì 7 agosto 2018 la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E ...

The Good DOCTOR/ Anticipazioni 7 agosto 2018 : Shaun è innamorato di Lea? : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:15:00 GMT)