blogo

: Tg Regionale Rai, in Sardegna va in onda il notiziario della Lombardia - SerieTvserie : Tg Regionale Rai, in Sardegna va in onda il notiziario della Lombardia - SeeLallero : Tg Regionale Rai, in Sardegna va in onda il notiziario della Lombardia - tvblogit : Tg Regionale Rai, in Sardegna va in onda il notiziario della Lombardia -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per i telespettatoriche seguono abitualmente il Tgsu Rai 3, oggi alle 14 avranno avuto modo di accorgersi di una stranezza singolare, raramente capitata in passato. Al posto del regolaremandato indalla sedeSarda (situata a Cagliari), viene mandato inil segnale del TGR.Durante i 20 minuti delnon c'è stata nessuna interruzione né cambio del segnale del terzo canale, ragion per cui i Sardi alla visione, invece di informarsi dei fatti locali, si sono dovuti 'subire' i fatti accaduti nelle ultime ore in.prosegui la letturaTgRai, inva inilpubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2018 14:47.