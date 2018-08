agi

: RT @Agenzia_Italia: Testate e capocciate: cosa si dice nello #spot promozionale del municipio di #Ostia - gioca63 : RT @Agenzia_Italia: Testate e capocciate: cosa si dice nello #spot promozionale del municipio di #Ostia - Agenzia_Italia : Testate e capocciate: cosa si dice nello #spot promozionale del municipio di #Ostia - giampaoloroidi : Testate e capocciate: cosa si dice nello spot promozionale del municipio di #Ostia -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) È polemica per unoradiofonico, commissionato dalX di Roma, guidato da Giuliana Di Pillo del M5s, che promuove le iniziative dell'estate romana a, in cui si ironizza parlando di "" da sferrare. Il riferimento delloè alla testata assestata sul viso a novembre 2017 scorso da Roberto Spada, membro dell'omonimo clan del litorale romano, al videomaker Daniele Piervincenzi. Un gesto per il quale Spada è stato condannato in primo grado, assieme a un suo sodale, a 6 anni di reclusione, con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Lo, che sta girando su un'emittente territoriale cittadina e nelle stazioni della metropolitana, è recitato dall'attore comico Fabio Avaro. Nel promo si sente: "Quest'anno l'estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, ...