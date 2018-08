Tesla | Musk vuole portarla via da Wall Street e il titolo schizza in Borsa

Perché Musk ha deciso di ricomprarsi le azioni di Tesla sul mercato : Martedì 7 agosto le azioni di Tesla hanno fatto un balzo in Borsa del 6% dopo che il suo fondatore e amministratore delegato, Elon Musk, ha avanzato su Twitter l'ipotesi di privatizzare la compagnia e ...

Tesla - i petrolieri sauditi investono nell’auto elettrica di Elon Musk : Fra gli azionisti il fondo sovrano di Riad con una quota compresa fra il 3 e il 5 per cento. Il balzo di giornata del titolo più importante però è arrivato dopo un tweet in cui il fondatore Elon Musk ha annunciato di volere ritirare la sua creatura dal mercato, se arrivasse a 420 dollari di quotazione...

Elon Musk - I videogiochi Atari arriveranno sulle Tesla : Tra quattro settimane, linfotainment delle Tesla si arricchirà di un nuovo "easter egg", ovvero di una funzionalità nascosta: grazie allaggiornamento V9.0, a bordo delle elettriche della California (dove abbiamo provato la Model 3) sarà infatti possibile giocare con alcuni grandi classici della Atari, il produttore di home computer molto popolare negli anni '80 tra i patiti di videogame. Si spera che il funzionamento dei videogame sia ...

Ecco la nuova idea di Elon Musk : inserire i videogiochi nel computer delle Tesla : Abbiamo imparato a conoscere Elon Musk per i suoi progetti tanto ambiziosi quanto apparentemente folli, e ogni sua nuova trovata impallidisce di fronte a quella che ha portato nello spazio un'intera automobile con lo stereo a tutto volume.Non lascia quindi stupefatti la sua nuova proposta, lanciata su Twitter a tutti gli sviluppatori nell'industria dei videogiochi. Come segnala Eurogamer.net Musk ha chiesto a questa categoria di contattare ...

Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk - : La società di Elon Musk ha registrato di nuovo una perdita record da 717,5 milioni $ nel secondo trimestre del 2018. I conti sono più del doppio in rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ,...

L’ultima di Elon Musk : il patron di Tesla ora vende tavole da surf – FOTO : La stagione è quella giusta, dunque perché non “differenziare”? Avrà pensato questo Elon Musk, nel proporre al pubblico la sua nuova tavola da surf, progettata dal Tesla Design Studio e realizzata in collaborazione con Lost surfboards. Come spiega lo stesso Musk, la tavola è rinforzata in fibra di carbonio e presenta un “mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata su tutte le nostre auto”. ...

Da Nikola Tesla a Elon Musk : Come era accaduto per la radio, e come accadrà per molte sue invenzioni, anche in questo caso saranno altri a raccogliere i semi gettati da Nikola nel giardino della scienza. Il 7 gennaio 1943 viene ...

Elon Musk farà in Cina una fabbrica per costruire mezzo milioni di Tesla l'anno : Donald Trump fa la guerra, Elon Musk sigla la pace. Nelle stesse ore in cui il presidente Usa lancia una nuova offensiva commerciale contro la Cina, il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ...

Auto Tesla in fiamme - Elon Musk : c'è un sabotatore in fabbrica : Los Angeles , askanews, - Tesla è finita ancora una volta nell'occhio del ciclone. Il costruttore di Auto elettriche di alta gamma americano deve affrontare l'impatto mediatico di un video diffuso sui ...

Tesla - Elon Musk accusa : “abbiamo scoperto un sabotatore in azienda” : Nell’azienda di Elon Musk, negli ultimi mesi nell’occhio del ciclone per i bilanci in profondo rosso e per i ripetuti casi di Model S in autocombustione, sembra essere stato scovato un collaboratore poco onesto; anzi, un vero e proprio “sabotatore”. Lo riferisce il sito americano CNBC: secondo quanto riportato, nella tarda serata di domenica 17 giugno, il numero uno di Tesla avrebbe inviato una mail a tutti i suoi dipendenti, affermando di ...