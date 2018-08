TERZO POSTO A BURGOS PER L' ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC CON DAVIDE BALLERINI

Vela – Grand Prix di Palma di Maiorca : Vitamina Cetilar al TERZO posto : Vitamina Cetilar terzo al Grand Prix di Palma di Maiorca terzo evento della stagione Melges 40 in archivio per il Vitamina Sailing e risultati ancora in crescendo per il team di Andrea Lacorte, che ha concluso il Grand Prix di Palma di Maiorca, disputato la settimana scorsa nel contesto della celebre Copa del Rey, con un buon terzo posto finale. Ben undici le regate disputate nell’arco di quattro giorni dalla flotta dei monotipi Melges ...

Filippo Bisciglia/ Imita Franco Califano dopo il TERZO POSTO a Tale e Quale (Maurizio Costanzo Show) : Filippo Bisciglia, ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, ha da poco archiviato la conduzione di Temptation Island preparandosi a nuovi progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:22:00 GMT)

Canottaggio – Europei di Glasgow : l’Italia chiude con sei medaglie - TERZO POSTO per gli azzurri nel medagliere : La Nazionale azzurra di Canottaggio chiude con sei medaglie l’Europeo di Glasgow, piazzandosi al terzo posto nel medagliere L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Nelle gare odierne gli azzurri hanno vinto una medaglia d’argento (singolo Pesi Leggeri ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : ottimo TERZO POSTO per Linda Cerruti nei preliminari della routine libera del singolo : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sports Campus di Glasgow che si è aperta con i preliminari della routine libera del singolo. L’azzurra Linda Cerruti si è esibita per ultima sulle note di “Angel” dei Massive Attack (coreografia di Gana Maximova) e si è classificata in terza posizione totalizzando 91.3000 punti, uno score di tutto rispetto che le permette di guardare con fiducia alla finale. ...

Lotta - Europei junior 2018 : Emanuela Liuzzi e Morena De Vita conquistano il bronzo! Enrica Rinaldi in finale per l’oro - Elena Esposito si gioca il TERZO posto : Azzurre da sballo agli Europei junior 2018 di Lotta, in corso di svolgimento al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Arrivano altre due medaglie dal torneo continentale per i colori italiani e recano la firma di Morena De Vita e Emanuela Liuzzi, straordinarie protagoniste nella giornata di ieri. Emanuela Liuzzi ha portato a casa il bronzo nella categoria -50 kg superando la rumena Priceputu grazie all’ultimo punto messo a segno nel match concluso ...

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al TERZO POSTO il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “TERZO POSTO non ideale. La velocità era ottima” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria. “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“. Bilancio amaro, dunque, per il ...

Tour de France : l'ultima tappa sui Pirenei a Roglic - che si prende anche il TERZO POSTO - . Thomas sempre in giallo : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto per distacco la 19/a tappa del Tour de France, da Lourdes a Laruns di 200,5 km, terz'ultima frazione della Grand Boucle. Sul traguardo dell'ultimo tappone pirenaico,

Hockey su pista - Europei 2018 : Barozzi para tutto - Illuzzi e Verona scatenati. L’Italia batte la Francia e conquista il TERZO posto : L’Italia conquista uno splendido terzo posto agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri hanno sconfitto 5-2 la Francia nella finale per il bronzo del torneo continentale, riscattando la sconfitta di ieri in semifinale contro il Portogallo e conquistando il terzo podio consecutivo agli Europei. A fare la differenza per gli azzurri è stato uno strepitoso Leonardo Barozzi, autore di diverse parate fenomenali, che ...

F1 Germania - Raikkonen amareggiato : «Deluso di questo TERZO posto» : HOCKENHEIM - Kimi Raikkonen finisce sul terzo gradino del podio, ma non mostra particolare soddisfazione per questo risultato. C'è amarezza per l'errore del compagno di squadra, altrettanta per la ...

Italia-Francia - Finale TERZO POSTO Europei Hockey pista 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia è stata sconfitta per 2-4 dal Portogallo nella seconda semiFinale degli Europei di Hockey su pista: gli azzurri domani torneranno in campo alle ore 17.00, per confrontarsi con la Francia (battuta per 2-8 dalla Spagna) nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo ...

Basket - Europei Under 20 femminili : l’Italia è fuori dal podio - l’Olanda vince la finale per il TERZO posto : L’Italia conclude al quarto posto la campagna degli Europei Under 20 femminili di Sopron. La nazionale allenata da coach Sandro Orlando è stata superata per 60-65 dall’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto. Più di una scelta sbagliata nel finale ha condannato le azzurre a rimanere giù dal podio, nonostante i 14 punti di Lorela Cubaj e i 13 di Martina Fassina. L’Olanda ha trovato tre grandi prestazioni individuali da ...

Belgio-Inghilterra 2-0 : Meunier e Hazard firmano lo storico TERZO posto : Il bronzo va il Belgio, è il minimo considerati i vertici di gioco mostrati nel mondiale e l?abbattimento del Brasile, eterna favorita. I fiamminghi colgono il miglior piazzamento della...

Beach Volley – Major Gstaad : TERZO POSTO per Nicolai-Lupo : Beach Volley Major Gstaad: terzo posto conclusivo per Nicolai-Lupo Si è concluso con un buon terzo posto il Major di Gstaad per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il duo allenato da Matteo Varnier è tornato così sul podio di una tappa del circuito mondiale in questo 2018 dopo la medaglia d’argento conquistata a marzo nell’altro 5 stelle disputato a Fort Lauderdale, Stati Uniti. La tappa svizzera si chiude così con il successo, tirato e in ...