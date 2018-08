Terrorismo | espulsi 4 stranieri vicini all' estremismo islamico

agi

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Quattro cittadini- un francese, un tunisino, un macedone e un kosovaro - sono statiper motivi di sicurezza dello Stato, poiché considerati "contigui ad ambienti dell'e pericolosi per la sicurezza pubblica". A renderlo noto è il Viminale, ricordando che sono 311 leoni eseguite dal gennaio 2015 ad oggi, 74 delle quali quest'anno. Il cittadino francese, 28 anni, si era convertito all'Islam radicale ed era stato indagato dopo essere stato respinto, nel febbraio 2018, alla frontiera marittima tunisina, in quanto ritenuto pericoloso. Senza fissa dimora, era stato piu' volte controllato sul territorio nazionale e "attenzionato per il suo fanatismo religioso congiunto ad una evidente instabilità psichica". Il 45enne tunisino, detenuto a Reggio Emilia, era stato ...