Terremoto | scossa nel Canale di Sicilia MAPPE e DATI

Terremoto : dopo la scossa continuano le verifiche ad Ischia : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è “costantemente in contatto con la Protezione Civile e la Direzione Salute della Regione per seguire le verifiche seguite alla scossa di Terremoto che ha interessato questa mattina l’isola di Ischia“. Non si sono registrate al momento, sottolineano alla Regione, “significative emergenze e in ogni caso è stato disposto sin da questa mattina lo stato di allerta ...