Terremoto | scossa a Ischia | tanta paura nell’Isola MAPPE e DATI

Terremoto - forte scossa di magnitudo 5.8 in Colombia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.8 ha interessato le regioni centrali, centro orientali ed orientali della Colombia . Al momento non si segnalano vittime o danni. Lo riferisce Radio Rcn di Bogotà.

Terremoto - scossa di 2.4 avvertita a Rieti - epicento a Morro Reatino : Rieti - Leggera scossa di Terremoto - pari a 2.4 di magnitudo - è stata avvertita anche in alcune zone di Rieti , in particolare a Micioccoli e Quattro Strade. La scossa , secondo il sito dell'Istituto ...

Terremoto - fortissima scossa in Indonesia : la Farnesina indaga sulla presenza di italiani : “Al momento” alla Farnesina “non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il sisma” che ha colpito oggi l’ Indonesia con un Terremoto di magnitudo 6,9. A quanto si e’ appreso, l’Unita’ di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e ...

Indonesia scossa da un nuovo Terremoto - morti e panico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - ci sono vittime e danni : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere