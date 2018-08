Terremoto | prezioso affresco del ‘500 recuperato dalla chiesa di Santa Maria della

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Uncinquecentesco e’ statodiMisericordia ad Accumoli e messo in sicurezza dopo un intervento urgente volto a prevenire ulteriori danni e dissesti. “Grazie alla professionalita’, la passione e lo spirito di servizio dei funzionari del Mibac e del personale di tutti i corpi coinvolti in questa operazione – ha dichiarato il ministro per i Beni e le Attivita’ culturali, Alberto Bonisoli – prosegue l’attivita’ di recupero dello straordinario patrimonio culturale presente nei territori colpiti dal sisma dell’Italia centrale. Un’opera di grande valore che consente di preservare l’anima stessa delle comunita’”. L’operazione di recupero e’ stata fatta dai tecnici del Mibac coordinati dall’Unita’ di Crisi e di Coordinamento Regionale ...