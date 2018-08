Terremoto Indonesia | bilancio vittime | 347 morti a Lombok Ultime notizie | persone

Terremoto in Indonesia - i morti salgono a 347. Soccorritori al lavoro | : L'agenzia di stampa governativa Antara, citando l'Agenzia regionale per la gestione dei disastri, ha aggiornato il bilancio del sisma sull'isola di Lombok del 5 agosto . Si registrano anche 1447 ...

Terremoto in Indonesia - si aggrava il bilancio : morti salgono a 347 : E' salito a 347 il bilancio dei morti del Terremoto di magnitudo 6.9 che domenica ha devastato l'isola di Lombok, in Indonesia. Il distretto più colpito risulta quello di Kayangan, con 171 morti. Tra ...

Aldo Montano - il post dopo il Terremoto in Indonesia : «Ora capiamo cosa hanno vissuto i nostri connazionali» : Un'esperienza terrificante quella vissuta da Aldo Montano e Olga Plachina: la coppia in vancanza in Indonesia si è ritrovata nel bel mezzo del terremoto che ha colpito l'isola di...

Le persone morte per il Terremoto a Lombok - in Indonesia - sono almeno 131 : Le persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7 che il 5 agosto ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, sono almeno 131. Lo ha annunciato il portavoce dell’agenzia governativa per i disastri naturali Sutopo Purwo Nugroho. Il personale The post Le persone morte per il terremoto a Lombok, in Indonesia, sono almeno 131 appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia : sale a 131 vittime il bilancio : sale a 131 vittime il bilancio del sisma di domenica sull’isola Indonesiana di Lombok. A renderlo noto è il portavoce della disaster agency Indonesiana, Sutopo Purwo, il quale ha aggiunto anche che ci sono notizie, ancora non verificate, di altri morti. Circa 2.500 persone sono ricoverate per ferite gravi e piu’ di 156.000 sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L'articolo Terremoto Indonesia: sale a 131 vittime il ...

Lombok - Terremoto Indonesia : 142 morti/ Si scava tra le macerie della mosche : italiani vivi per miracolo : terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:45:00 GMT)

Terremoto in Indonesia - Save the Children : forte preoccupazione per l’impatto psicologico sui bambini : Save the Children è estremamente preoccupatacirca l’impatto psicologico che il Terremoto che ha colpito Lombok rischia diavere sui bambini, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. L’Organizzazioneinternazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantireloro un futuro mette inoltre in guardia dai gravi rischi per la propriasicurezza e incolumità ai quali i minori potrebbero essere esposti quando, neiprossimi ...

Indonesia : Terremoto - 2700 i turisti evacuati da isole Gili : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aldo Montano il suo racconto choc sul Terremoto in Indonesia : Aldo Montano era in vacanza in Indonesia, insieme alla moglie Olga Plachina e si sono trovati dover vivere l’esperienza del terremoto che ha colpito l’isola di Lombok con ripercussioni anche a Bali. Montano durante un’intervista ha raccontato quei momenti di terrore: «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell’allarme tsunami». Una notte di grande paura per Aldo Montano ...

Il numero di morti per il Terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 : Il numero di morti del terremoto che domenica scorsa ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, è salito a 105. Le scosse hanno causato il crollo di centinaia di edifici, molti dei quali abusivi e costruiti con materiali scadenti. Almeno 20 mila The post Il numero di morti per il terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 appeared first on Il Post.

