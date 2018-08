Terremoto | 22 interventi sulla vulnerabilità sisimica nelle scuole del Napoletano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato oggi una delibera di variazione di bilancio con cui si prende atto del finanziamento da parte del MIUR di 22su altrettanti edifici scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Napoli per verificare lasismica e progettare eventualidi adeguamento. Tale finanziamento, parte di un bando per le zone sismiche 1 e 2, e’ stato aggiudicato dalla Città Metropolitana di Napoli grazie ai progetti elaborati e presentati dagli uffici tecnici dell’Ente ed al contributo in cofinanziamento previsto dalla stessa Città Metropolitana di Napoli. Infatti il costo dei 22 progetti approvati e finanziati ammontano ad un importo complessivo pari a ? 910.900,00 e con una quota complessiva di cofinanziamento di 392.100 euro. L'articolo: 22...