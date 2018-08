Terra dei fuochi | i pomodori sono dichiarati ‘sani’ Ma come la mettiamo con le acque?

Foggia : dopo 7 ore i corpi dei 12 braccianti morti sono ancora abbandonati a Terra : I cadaveri dei 12 braccianti agricoli morti oggi alle 15 in un incidente stradale sono stati abbandonati per tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.Continua a leggere

Lamborghini Avventura sulla Terra dei Troll : Il bello di guidare una Lamborghini non è solo lanciarsi a tutta velocità sul rettilineo del circuito di Nürburgring, ma un’esperienza altrettanto indimenticabile può essere quella di attraversare, a bordo di una vettura del Toro, paesaggi mozzafiato. Fermarsi a immortalare un panorama magnifico e rimettere in moto e ripartire verso una nuova meta. Scopri così che la supercar può anche essere il mezzo per compiere un bellissimo viaggio, ...

SUMER : LA MISTERIOSA Terra DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO : SUMER: LA MISTERIOSA TERRA DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO È ormai certo che le “parole antiche” che per milioni di anni costituirono la lingua della cultura e DEGLI scritti religiosi altro non erano, in realtà, che la lingua di SUMER. E non vi è dubbio che gli “antichi dèi” fossero proprio gli dèi SUMERi: non sono state mai trovate, infatti, testimonianze, tradizioni o genealogie più antiche di quelle riguardanti gli dèi ...

MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno : la M1 di Valentino Rossi a Terra - il commento dei meccanici [FOTO] : La moto di Valentino Rossi cade ai box Yamaha a Brno: l’esilarante commento del meccanico Brent Stephens sui social Si è disputata oggi la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: i campioni del mondo a due ruote sono tornati in sella alle loro moto, a Brno, per il primo appuntamento della seconda parte della stagione 2018, dopo una brevissima pausa estiva. Non sono mancate le sorprese, le novità e i simpatici ...

Rally Golfo dei Poeti - la base sarà al centro Le Terrazze : La Spezia - Archiviato con successo il 34° Rally della Lanterna, è già tempo di tornare al lavoro per la LanternaRally, che ha da poco stretto un nuovo sodalizio con la spezzina BB Competition, per ...

De Luca : 'Cancelliamo il termine Terra dei fuochi. Servono 15 siti di compostaggio' : 'Non parlerò mai più della Terra dei fuochi, secondo me va cancellata e lo dico anche agli esponenti di Governo'. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo a un ...

Terra (Sindaco Aprilia) : Marocchino ucciso - non risultano ronde dei cittadini : “È successo in un quartiere adiacente alla città. L’auto dell’uomo ucciso è stata vista entrare in una strada senza uscita. Si tratta di una Renault Mègane che, peraltro, pare fosse già stata avvistata in passato. Da lì è stato dato l’allarme ai Carabinieri – racconta il sindaco di Aprilia Antonio Terra a Ma cos’è questa estate su Radio 24 -. Tre dei nostri concittadini hanno deciso di seguire la vettura fino alla Nettunense, dove è ...

Maxi incendio nella Terra dei Fuochi - fumo nero a Caivano/ Video - ultime notizie : fiamme ancora non domate : incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Ryanair lascia a Terra migliaia di italiani : la lista dei voli cancellati per lo sciopero : Ryanair lascia a terra migliaia di passeggeri: colpa della cancellazione di 132 voli solo in Italia nelle ultime ore, 600 in tutto, il 12 per cento del traffico aereo totale di Ryanair. ...