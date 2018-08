TERRA CHE TREMA tour 2018 | la magica musica de I Tarantolati di Tricarico

L'aereo per Liverpool è in ritardo di ore - trasferta beffa per cento tifosi del Toro : a TERRA anche Cairo : Dovevano partire da Malpensa, sono stati costretti a rinunciare alla partita. Rabbia in pista, arriva la polizia

Sportivo - il Daily Fantasy Sport che ha conquistato l’InghilTERRA arriva in Italia : In Italia arriva Sportito: il Daily Fantasy Sport che ha conquistato l’Inghilterra. La piattaforma made in Italy che dal 2016 si è affermata in UK torna nel Paese d’origine con la vesione “for fun”: vincite e premi con iscrizione gratuita Dopo aver conquistato i maggiori mercati europei, tra cui UK, Germania, Malta e molti altri, Sportito, la piattaforma di Daily Fantasy Sport made in Italy, ma ufficialmente nata a ...

Modric è atTERRAto a Madrid : ecco la FOTO che immortala il momento. L’Inter vicino al “colpaccio” : Il tormentone di mercato di Luka Modric all’Inter dovrebbe finire presto. Il croato è atterrato a Madrid poco fa e sul profilo Instagram della compagnia aerea “Azimuth Jet” è comparsa la FOTO del suo arrivo all’aeroporto Barajas. C’è grande attesa per l’incontro con Florentino Perez dove Modric chiederà di essere ceduto ai nerazzurri. L’Inter ha già pronta la proposta: 4 anni di contratto a 10 ...

Porsche Festival - L'edizione 2018 si terrà a Imola : La Porsche ha scelto l'Autodromo di Imola per il Porsche Festival 2018. La manifestazione, che chiude il ciclo di festeggiamenti per i 70 anni del marchio tedesco, si terrà nel fine settimana del 6 e 7 ottobre ed è giunta alla quarta edizione.La finale della Carrera Cup Italia. A Imola si correranno le ultime due gare della Carrera Cup Italia, ma allo stesso tempo sono previste moltissime manifestazioni di contorno. Una di queste è la tappa ...

Google Maps - la nuova modifica non piace a coloro che credono che la TERRA sia piatta : 'Le attuali mappe del mondo sono una bugia' 'Le attuali mappe del mondo, Mercator Projection Map, utilizzate nelle scuole, nei libri di testo e invocate da milioni di persone ogni singolo giorno sono ...

Anticipazioni sulla XXI edizione della Borsa MediTERRAnea del Turismo Archeologico : La BMTA si conferma, quindi, un evento originale nel suo genere: sede dell'unico Salone Espositivo al mondo delle destinazioni turistico-archeologiche , quest'anno presso il Centro Espositivo Ariston,...

Al 1° agosto - abbiamo consumato tutto ciò che la TERRA può rigenerare in un anno. Ora siamo in debito ecologico : Cosa significa tutto ciò? Aver consumato l’energia che produce la Terra e andare in deficit energetico cosa comporta? L’umanità nell’ultimo secolo sta consumando più energia di quanta ne venga naturalmente prodotta. Ogni anno questo evento si ripropone. Per quanti sforzi si stiano adoperando per far si che si riescano a mantenere le energie non rinnovabili, purtroppo negli ultimi anni ciò continua ad accadere e accade sempre ...

LIVE Bonucci alla Juventus - il difensore atTERRAto in Italia. Oggi visite mediche al J-Medical : Bonucci-Juventus, la cronaca di domenica 29 luglio 10:45, Caldara può far saltare Bonucci-Juve. Ormai non è più un mistero: Maurizio Sarri gradirebbe avere in rosa Mattia Caldara . Il fatto, però, è ...

Juventus - Bonucci è atTERRAto a Torino. Ora le visite mediche : TORINO - Alla fine, l'imponderabile, è accaduto. Leonardo Bonucci torna alla Juventus dopo un solo anno di esilio al Milan e per permettere il clamoroso rientro alla base, Marotta e Paratici ...

Perché siamo gli unici umani rimasti sulla TERRA? : (foto: Getty Images) Perché siamo la sola specie di Homo rimasta sulla Terra? Intelligenza superiore, linguaggio, talento artistico e sviluppo della tecnologia non sarebbero caratteristiche sufficienti – né tanto meno uniche dei Sapiens – a spiegare come mai siamo rimasti soli sul pianeta. Un tarlo per gli antropologi, che ancora oggi non hanno trovato una risposta soddisfacente. Ma ora c’è una nuova ipotesi: a decretare la vittoria della nostra ...

Sole senza macchie - attività ridotta : si avvicina il letargo e aumentano le radiazioni cosmiche sulla TERRA : macchie solari sempre più rarefatte: di fatto il Sole è a un passo dal letargo perché è da oltre un mese senza macchie. Sta raggiungendo l'attività minima del suo ciclo di 11 anni. Questo ciclo è ...

Come vedere Marte - che stasera è alla distanza minima dalla TERRA : Marte si trova infatti alla minima distanza dal nostro pianeta, pari a 57.590.630 chilometri. La separazione massima dei due corpi celesti è di circa 401 milioni di chilometri, e la distanza media è di 225.-- A partire dal tramonto, Marte sorgerà verso sud-est, pochi gradi al di sotto della Luna, nella costellazione del Capricorno. Raggiungerà il punto più vicino alla Terra intorno alla mezzanotte, restando visibile per gran parte ...

Giappone : BoJ manterrà tassi invariati - focus anche su questione commerciale - analisti - : "Ci aspettiamo che la Banca centrale Giapponese mantenga invariata la politica monetaria. Con il controllo della curva dei rendimenti, politica avviata a settembre 2016, la BoJ mira a mantenere i ...

Federer e la curiosità sulla scelta di saltare la stagione su TERRA : “ne beneficia anche mia moglie perchè…” : Roger Federer ha svelato una particolare curiosità riguardante la sua scelta di saltare la stagione sulla terra rossa: decisione che fa bene alla sua famiglia e anche alla moglie Mirka L’anno scorso Roger Federer ha sorpreso tutti: dopo essere rientrato col botto dall’infortunio, vincendo gli Australian Open, il campione svizzero ha deciso di saltare l’intera stagione su erba per dedicarsi alla preparazione di Wimbledon. ...