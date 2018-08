Temptation Island | tutti i big in gara per la prima edizione “Vip”

Simona Ventura in vacanza al mare prima di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Simona Ventura si rilassa in vacanza Temptation Island Vip partirà il prossimo 11 settembre. In attesa del debutto su Canale5 con la versione dedicata ai personaggi famosi dell’isola delle tentazioni, Simona Ventura si sta godendo la sua estate al mare. Sarà infatti la conduttrice di Bentivoglio a traghettare i telespettatori in questo nuovo viaggio nei sentimenti. Dopo l’esperienza a Selfie – Le cose ...

Temptation Island Vip - la data d’inizio del reality : Grande attesa per l’inizio di Temptation Island Vip, stabilita la data di messa in onda del reality che mette alla prova i sentimenti È tutto pronto per l’inizio di Temptation Island Vip. Dopo il successo della versione non-celebrity, l’11 settembre inizierà l’edizione in cui sono previste coppie conosciute nel mondo dello spettacolo. Gli appassionati del genere fremono per vedere i nuovi protagonisti mettere alla ...

Temptation Island Vip - un’altra coppia si aggiunge al cast : ecco svelati i nomi : Temptation Island Vip, nuova coppia aggiunta al cast: svelati i nomi di altri due partecipanti Manca poco più di un mese all’inizio della primissima edizione di Temptation Island Vip e tutti, ma proprio tutti, sono curiosi di sapere chi saranno le coppie famose che prenderanno parte alla trasmissione. Alcuni protagonisti, come probabilmente già saprete, sono […] L'articolo Temptation Island Vip, un’altra coppia si aggiunge al ...

Temptation Island : prima foto sui social di Martina e Andrew insieme a Ibiza : Dopo giorni di indiscrezioni finalmente è arrivata la conferma che Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, meglio conosciuto come Andrew, si trovano insieme ad Ibiza. Dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island 2018, i due sono usciti allo scoperto e sul profilo Instagram di Andrew è stata pubblicata una foto che ritrae l'ex tentatore in compagnia della Sebastiani e di Lara Zorzetto, ex fidanzata di Michael De Giorgio. Andrea ...

Temptation Island 2018 / Andrew conferma le vacanze ad Ibiza insieme a Martina : è amore? : TEMPTATION ISLAND 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 08:20:00 GMT)

Temptation Island 2018 / Ida e Riccardo - nozze in arrivo dopo lo show? Promesse d'amore e non solo! : Temptation Island 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 5 - la tentatrice Rita Cardinale si tatua il logo del programma : Tra le single tentatrici che abbiamo visto durante la quinta edizione di Temptation Island, terminata ufficialmente con lo speciale Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island andato in onda lunedì scorso su Canale 5, troviamo Rita Cardinale. La 24enne proveniente da Isernia, fisioterapista e già mamma di un bambino, all'interno del programma, ha legato soprattutto con Michael De Giorgio, l'ormai ex fidanzato di Lara Rosie ...

«Temptation Island Vip» : ecco le (possibili) coppie protagoniste : «Stefano, ho un video per te». Stando al settimanale Chi, è alta la possibilità che Simona Ventura pronunci queste parole all’ex marito Stefano Bettarini. La versione Vip di Temptation Island debutterà a settembre su Canale 5 con la conduzione di SuperSimo, reduce dall’ultima edizione di Amici e dall’esperimento di Selfie, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e andato in onda per due stagioni. Bettarini, che ...

Temptation Island Vip - ecco quando inizierà il programma : Dopo la fine di Temptation Island si scaldano i motori per la nuova edizione di Temptation Island Vip che sarà condotto, come già anticipato da Simona Ventura . Già spuntano i primi nomi delle coppie ...

Temptation Island 2018 - le coppie un mese dopo/ La single Rita Cardinale fa una dedica a Gianpaolo Quarta! : Un mese dopo le ultime registrazioni di Temptation Island 2018, le coppie tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:31:00 GMT)

Coppie da record - Simona Ventura accende Temptation Island Vip : Temptation Island Vip andrà in onda a partire da martedì 11 settembre su Canale 5. A dare l'anticipazione il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". La versione per famosi del programma prodotto dalla ...

“Nooo… per un soffio”. Temptation Island - cosa è successo dopo l’ultima puntata : Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di Temptation Island”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation Island ...

Lara Zorzetto : ecco quanto è dimagrita dopo Temptation Island! : Lara Zorzetto, protagonista della quinta edizione di Temptation Island, insieme al fidanzato Michael De Giorgio, subito dopo il termine del reality show ha svelato quanti chili ha perso a causa della sofferenza dovuta alla fine della sua storia d’amore. ecco quanto è dimagrita! Lara Zorzetto è senza dubbio la protagonista che ha lasciato il segno durante la quinta edizione di Temptation Island. La bionda durante i 21 giorni rinchiusa nel ...

Temptation Island - Rita : tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo : Temptation Island Rita Cardinale, la tentatrice di Michael, si fa un tatuaggio dedicato al programma Temptation Island non è solo un gioco: è un’esperienza forte, carica di significato, che può cambiare la vita. Lo sa bene Rita Cardinale, la tentatrice di Michael De Giorgio, che si è tatuata il simbolo del programma sulla gamba (foto […] L'articolo Temptation Island, Rita: tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo proviene da ...