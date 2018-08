Temptation Island | Giada al settimo cielo | la sorpresa di Francesco FOTO

Chi è Marcella Esposito? Bellissima e pronta a mettersi alla prova - la fidanzata di Fabio Coconuda a Temptation Island [GALLERY] : Fabio Esposito e la sua fidanzata Marcella parteciperanno all’edizione Vip di Temptation Island, conosciamo meglio la ragazza famosa per essere la dolce metà del manager di Coconuda Fabio Esposito è il cuore pulsante del brand di abbigliamento Coconuda, ma per circa un mese smetterà i panni da manager della sua azienda per mettere alla prova i suoi sentimenti per la fidanzata Marcella Esposito. Il duo, annunciato oggi come ultima ...

Temptation Island Vip 2018 - il cast : tutte le coppie che partecipano al programa : Manca circa un mese alla partenza di Temptation Island Vip 2018 e ormai sembra essere ufficiale il cast delle coppie . Mentre c'è ancora un alone di mistero in merito ai tentatori e alle tentatrici, ...

Temptation Island Vip : Ecco la data della prima puntata : Temptation Island Vip A rispondere è stato il settimanale TV Sorrisi & Canzoni che ha svelato che dobbiamo attendere ancora più di un mese per gustarci Valeria Marini al falò minimizzare qualsiasi corna del fidanzato, dato che la prima puntata andrà in onda martedì 11 settembre. L’appuntamento con Simona Ventura durerà quattro appuntamenti e quindi, calendario alla mano, il reality show dovrebbe chiudere i battenti martedì 2 ottobre ...

Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne?/ Il messaggio dopo Temptation Island : “Ho voglia di amare!” : Lara Zorzetto nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne?Il messaggio su Instagram dopo la fine di Temptation Island: “Ho voglia di amare!”.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:16:00 GMT)

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Grande attesa per il debutto del nuovo format prodotto da Maria De Filippi. Ecco le indiscrezioni in vista della partenza

Temptation Island VIP/ Le coppie : confermati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Comincia l'11 settembre : TEMPTATION ISLAND Vip: la prima puntata andrà in onda martedì 11 settembre con Simona Ventura. Le coppie: confermate quella di Stefano Bettarini e Valeria Marini.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Temptation Island - Gianpaolo : speciale dedica d’amore per Martina : Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island: una dichiarazione d’amore inaspettata per Martina Il giovanissimo Gianpaolo torna a lasciare senza parole i suoi followers di Instagram. Il ragazzo è entro a Temptation Island in coppia con la bella Martina, per poi tornare a casa single. In ogni caso, Quarta non sembra essere ancora riuscito ad andare avanti […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo: speciale dedica d’amore per ...

Lara di Temptation Island : “Ora sorrido. Deve essere così che si ricomincia - no?” : Temptation Island, parla Lara: “Basta saper voltare pagina” Lara è, senza dubbio, il personaggio più amato dell’ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa da poco. La ragazza, grazie all’isola delle tentazioni, ha capito di più sul suo fidanzato Michael, ormai ex, e ha deciso di lasciarlo ed è uscita da sola dal programma. […] L'articolo Lara di Temptation Island: “Ora sorrido. Deve essere così che ...

