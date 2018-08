Temptation Island 2018 Ida e Riccardo | nozze in arrivo dopo lo show? Promesse d' amore e

Temptation Island 5 - la tentatrice Rita Cardinale si tatua il logo del programma : Tra le single tentatrici che abbiamo visto durante la quinta edizione di Temptation Island , terminata ufficialmente con lo speciale Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island andato in onda lunedì scorso su Canale 5, troviamo Rita Cardinale . La 24enne proveniente da Isernia, fisioterapista e già mamma di un bambino, all'interno del programma , ha legato soprattutto con Michael De Giorgio, l'ormai ex fidanzato di Lara Rosie ...

« Temptation Island Vip» : ecco le (possibili) coppie protagoniste : «Stefano, ho un video per te». Stando al settimanale Chi, è alta la possibilità che Simona Ventura pronunci queste parole all’ex marito Stefano Bettarini. La versione Vip di Temptation Island debutterà a settembre su Canale 5 con la conduzione di SuperSimo, reduce dall’ultima edizione di Amici e dall’esperimento di Selfie, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e andato in onda per due stagioni. Bettarini, che ...

Temptation Island Vip - ecco quando inizierà il programma : Dopo la fine di Temptation Island si scaldano i motori per la nuova edizione di Temptation Island Vip che sarà condotto, come già anticipato da Simona Ventura . Già spuntano i primi nomi delle coppie ...

Coppie da record - Simona Ventura accende Temptation Island Vip : Temptation Island Vip andrà in onda a partire da martedì 11 settembre su Canale 5. A dare l'anticipazione il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". La versione per famosi del programma prodotto dalla ...

“Nooo… per un soffio”. Temptation Island - cosa è successo dopo l’ultima puntata : Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di Temptation Island ”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation Island ...

Temptation Island - Rita : tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo : Temptation Island Rita Cardinale, la tentatrice di Michael, si fa un tatuaggio dedica to al programma Temptation Island non è solo un gioco: è un’esperienza forte, carica di significato, che può cambiare la vita. Lo sa bene Rita Cardinale, la tentatrice di Michael De Giorgio, che si è tatuata il simbolo del programma sulla gamba (foto […] L'articolo Temptation Island , Rita : tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo proviene da ...

Temptation Island - la verità su Martina e Andrew : Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island, dove le sei coppie hanno mostrato come hanno passato l'ultimo mese di vita insieme o da single.E se Lara è rimasta lontano da Michael ed è ferma sulla sua decisione, Martina si è mostrata un po' combattuta davanti alle telecamere di Temptation Island. Martina ha quindi spiegato a Filippo Bisciglia che è stata dura andare a casa dal suo ex compagno Gianpaolo per riprendersi le sue ...