TEMPTATION ISLAND 2018 Andrew conferma le vacanze ad Ibiza insieme a Martina | è amore?

TEMPTATION ISLAND 2018 / Ida e Riccardo - nozze in arrivo dopo lo show? Promesse d'amore e non solo! : Temptation Island 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:05:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 5 - la tentatrice Rita Cardinale si tatua il logo del programma : Tra le single tentatrici che abbiamo visto durante la quinta edizione di Temptation Island, terminata ufficialmente con lo speciale Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island andato in onda lunedì scorso su Canale 5, troviamo Rita Cardinale. La 24enne proveniente da Isernia, fisioterapista e già mamma di un bambino, all'interno del programma, ha legato soprattutto con Michael De Giorgio, l'ormai ex fidanzato di Lara Rosie ...

«TEMPTATION ISLAND Vip» : ecco le (possibili) coppie protagoniste : «Stefano, ho un video per te». Stando al settimanale Chi, è alta la possibilità che Simona Ventura pronunci queste parole all’ex marito Stefano Bettarini. La versione Vip di Temptation Island debutterà a settembre su Canale 5 con la conduzione di SuperSimo, reduce dall’ultima edizione di Amici e dall’esperimento di Selfie, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e andato in onda per due stagioni. Bettarini, che ...

TEMPTATION ISLAND Vip - ecco quando inizierà il programma : Dopo la fine di Temptation Island si scaldano i motori per la nuova edizione di Temptation Island Vip che sarà condotto, come già anticipato da Simona Ventura . Già spuntano i primi nomi delle coppie ...

TEMPTATION ISLAND 2018 - le coppie un mese dopo/ La single Rita Cardinale fa una dedica a Gianpaolo Quarta! : Un mese dopo le ultime registrazioni di Temptation Island 2018, le coppie tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:31:00 GMT)

Coppie da record - Simona Ventura accende TEMPTATION ISLAND Vip : Temptation Island Vip andrà in onda a partire da martedì 11 settembre su Canale 5. A dare l'anticipazione il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". La versione per famosi del programma prodotto dalla ...

“Nooo… per un soffio”. TEMPTATION ISLAND - cosa è successo dopo l’ultima puntata : Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di Temptation Island”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation Island ...

Lara Zorzetto : ecco quanto è dimagrita dopo TEMPTATION Island! : Lara Zorzetto, protagonista della quinta edizione di Temptation Island, insieme al fidanzato Michael De Giorgio, subito dopo il termine del reality show ha svelato quanti chili ha perso a causa della sofferenza dovuta alla fine della sua storia d’amore. ecco quanto è dimagrita! Lara Zorzetto è senza dubbio la protagonista che ha lasciato il segno durante la quinta edizione di Temptation Island. La bionda durante i 21 giorni rinchiusa nel ...

TEMPTATION ISLAND - Rita : tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo : Temptation Island Rita Cardinale, la tentatrice di Michael, si fa un tatuaggio dedicato al programma Temptation Island non è solo un gioco: è un’esperienza forte, carica di significato, che può cambiare la vita. Lo sa bene Rita Cardinale, la tentatrice di Michael De Giorgio, che si è tatuata il simbolo del programma sulla gamba (foto […] L'articolo Temptation Island, Rita: tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo proviene da ...

TEMPTATION ISLAND - la verità su Martina e Andrew : Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island, dove le sei coppie hanno mostrato come hanno passato l'ultimo mese di vita insieme o da single.E se Lara è rimasta lontano da Michael ed è ferma sulla sua decisione, Martina si è mostrata un po' combattuta davanti alle telecamere di Temptation Island. Martina ha quindi spiegato a Filippo Bisciglia che è stata dura andare a casa dal suo ex compagno Gianpaolo per riprendersi le sue ...

TEMPTATION ISLAND fa miracoli : un mese dopo matrimoni - vacanze hot e figli in arrivo : Temptation Island "un mese dopo", condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, rivela la seconda vita delle sei coppie dopo il programma prodotto da Maria De Filippi. Oronzo sposa Valentina; Rafaela e ...

Filippo Bisciglia - messaggio speciale alle coppie/ TEMPTATION ISLAND : "è difficile dirvi grazie..." : Filippo Bisciglia, messaggio speciale alle coppie dopo la puntata speciale di Temptation Island 2018: il conduttore emoziona con parole speciali per i protagonisti.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:54:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018 : un mese dopo - nulla è cambiato : Gianpaolo Ventuno giorni vissuti nei due villaggi di Temptation Island 2018 hanno rafforzato la storia di alcune coppie e messo fine all’amore di altre. Trascorso un mese dal falò di confronto finale, il conduttore Filippo Bisciglia ha incontrato i concorrenti e accertato che nulla, di fatto, è cambiato. Temptation Island 2018: cosa è successo un mese dopo il falò di confronto finale Tra Valentina e Oronzo procede tutto a gonfie vele. ...

Raffaela di TEMPTATION ISLAND : le sue parole per Filippo Bisciglia : Temptation Island: Raffaela dedica delle parole al conduttore Filippo Bisciglia Si è appena conclusa l’edizione 2018 di Temptation Island, programma record di ascolti di Canale 5. Tante le coppie che hanno partecipato e che hanno toccato il cuore del conduttore Filippo Bisciglia. Quest’ultimo ha dedicato ad ognuno di loro delle parole sui social network. Raffaela, […] L'articolo Raffaela di Temptation Island: le sue parole per ...