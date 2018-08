Temporali e allagamenti al Centro-Nord Nuovi intensi fenomeni in vista sull' Italia

Temporali - TROMBE D'ARIA E GRANDINATE/ Video : Padova - allagamenti e alberi caduti : Maltempo, TEMPORALI e TROMBE D'ARIA con grandine, Video. Danni e allagamenti, fulmine incendia casa a Erve. Le ultime notizie: allerta arancione in Lombardia per rischio idraulico(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Maltempo - Temporali e trombe d'aria con grandine/ Video : danni e allagamenti - fulmine incendia casa : Maltempo, temporali e trombe d'aria con grandine, Video. danni e allagamenti, fulmine incendia casa a Erve. Le ultime notizie: allerta arancione in Lombardia per rischio idraulico(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:32:00 GMT)

Maltempo - Temporali e grandine : danni e allagamenti in Piemonte e Lombardia. Colpiti ettari di campi coltivati : Forti temporali, raffiche di vento e grandine. È arrivata nella notte la perturbazione di origine atlantica prevista nei giorni scorsi, che ha portato la protezione civile a valutare con l’allerta gialla sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I forti temporali hanno causato diversi danni. Nel Torinese si è allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ...

Maltempo Piemonte - forti Temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

GRANDINATE - NUBIFRAGI E BOMBE D'ACQUA A BOLOGNA E UDINE/ Video - Temporali causano allagamenti a Martignacco : Grandinata e temporali a Reggio Emilia, Video, chicchi grandi come palline da golf. NUBIFRAGI anche a BOLOGNA e Modena, gravi disagi per i cittadini e gli automobilisti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Maltempo Piemonte : forti Temporali nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...

Maltempo - Temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige : Maltempo, temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige Le perturbazioni si sono concentrate su Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa, dove sono stati registrati venti molto forti e diversi allagamenti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale e per ora non si segnalano danni a ...

Maltempo - Temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige - : Le perturbazioni si sono concentrate su Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa, dove sono stati registrati venti molto forti e diversi allagamenti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile ...

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per Temporali - grandine e vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Maltempo nelle Marche : Temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...