Tav e migranti | Fico ora detta la linea | Noi diversi da Salvini

Migranti - giuristi : “Riportati a Tripoli da Asso Ventotto? Non è respingimento collettivo - coordinamento spetTava a Libia” : Sul piano del diritto marittimo, l’operazione di salvataggio attraverso cui il rimorchiatore italiano Asso Ventotto ha condotto al porto di Tripoli oltre 100 Migranti non si configura come un respingimento, perché l’operazione è stata condotta dalla Libia, senza alcun intervento dell’Italia. Lo sostengono due esperti di diritto del mare: l’avvocato Francesco Del Freo, esperto di diritto penale transnazionale e già ...

Conte da Trump alla Casa Bianca : sul Tavolo terrorismo - migranti e Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. Al termine del faccia a faccia i due leader terranno una conferenza stampa...

SfrutTavano ragazzi migranti : a Borgetto 8 indagati : Sfruttavano i minori stranieri non accompagnati ospiti della loro struttura, li reclutavano per farli lavorare a stipendi da fame in pizzerie o nei campi, a Borgetto, nel palermitano. E' l'accusa ...

Condannata perché trasporTava migranti in Francia : “Quel confine non esiste per i bianchi” : La 31enne piemontese Francesca Peirotti contro le autorità francesi: "Accusano le mie idee politiche, il fatto che io abbia detto che quel confine non esiste. Attraverso da anni il confine e nessuno mi ferma perché ho la pelle chiara, la solidarietà è considerata un crimine"Continua a leggere

"Condannata perché trasporTavo migranti in Francia? Lo rifarei subito - per i bianchi quel confine non esiste" : Parla Francesca Peirotti, la cuneese a cui i giudici di Aix en Provence hanno inflitto 6 mesi: "Non sono una trafficante, penso solo che sia giusto aiutare persone in difficoltà"

«Mi violenTava e mi costringeva a prendere il Viagra». Nei guai il frate pro migranti : Mi violentava e mi costringeva a prendere il Viagra. Nei guai il frate pro migranti È finito nei guai con… L'articolo «Mi violentava e mi costringeva a prendere il Viagra». Nei guai il frate pro migranti proviene da Essere-Informati.it.

Il procuratore Cafiero De Raho a OtTaviano tra camorra ed emergenza migranti : Ottaviano - 'Essere qui a ricordare Mimmo Beneventano vuol dire sottolineare l'esempio di un uomo coraggioso'. Così Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, ha commentato l'...

Migranti - i 67 della Vos Thalassa diretti in Italia sTavano per essere riconsegnati ai libici : ROMA - Si sono accorti che avevano puntato la prua verso sud e hanno capito che c'era qualcosa che non andava e che li stavano riconsegnando ai libici. Per questo, ieri sera, la situazione a bordo del ...

Migranti su Vos Thalassa trasferiti perché 'sTavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio' : Lo precisa in un tweet il ministro Toninelli. La guardia costiera Diciotti è ora diretta verso nord. Sbarcheranno per 'accertamenti giudiziari'. Domani Salvini a Innsbruck per il vertice dei ministri ...

Migranti - trasferiti su nave Guardia costiera i 66 della Vos Thalassa 'STavano mettendo in pericolo l equipaggio' : ROMA - Un presunto ammutinamento da parte dei 66 Migranti a bordo della Vos Thalassa sarebbe all'origine del trasferimento sulla nave Diciotti delle persone soccorse in mare dal cargo commerciale, a ...