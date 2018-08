: RT @ilgiornale: #Tav, #Berlusconi sprona #Salvini 'Non bloccate opera proficua' - forza_italia : RT @ilgiornale: #Tav, #Berlusconi sprona #Salvini 'Non bloccate opera proficua' - CyberNewsH24 : #Tav, Berlusconi: 'Salvini sia coerente' -

"La Torino-Lione è un'opera proficua. Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere chesi comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra. E noi dobbiamo essere vigili perché lo faccia". Così il leader di FI, in una telefonata al presidente dell'Europarlamento Tajani,in visita in Val di Susa. "Fermare la Tav è una sciocchezza enorme. Auspico che il governo cambi idea", ha detto Tajani."Sto con gli operai che stanno in cantiere e non con chi pontifica da un'amaca (Di Battista ndr)".(Di mercoledì 8 agosto 2018)