Tav | Berlusconi a Salvini | ' Sii coerente con gli ideali del centrodestra'

Tav - pressing di Fi su Salvini | Berlusconi : "La Lega sia coerente"| Tajani : "Ministri senza cognizione" : Berlusconi: "Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere cheSalvini si comporti con coerenza rispetto alle idee delcentrodestra". Per il presidente del Parlamento europeo "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata"

Tav - Berlusconi sprona Salvini "Non bloccate opera proficua" : Anche dalla Sardegna dove è in vacanza Silvio Berlusconi segue con attenzione le dinamiche del governo. E chiede ai suoi di ricordare all'alleato Matteo Salvini di battersi per gli "ideali del centrodestra". In particolare sul tema dell'alta velocità e delle grandi opere. "La Tav Torino-Lione è un'opera proficua", ha detto il Cavaliere in una telefonata al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "Dobbiamo essere vicini alla Lega e ...

Berlusconi : «Tav si faccia Salvini sia coerente con ideali del centrodestra»|Foto : A Saint-Martin-La-Porte anche il presidente della Regione Piemonte Chiamparino: «Non c'è motivo per mettere in discussione l’opera». E Berlusconi: «Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra»

Tav - pressing di Fi su Salvini | Berlusconi : opera proficua | Tajani : ministri senza cognizione : Berlusconi: "Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere cheSalvini si comporti con coerenza rispetto alle idee delcentrodestra". Per il presidente del Parlamento europeo "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata"

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE RAI/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Barachini - porTavoce di Berlusconi - eletto presidente della Vigilanza Rai : Roma, 18 lug., askanews, - Il giornalista Alberto Barachini, senatore di Forza Italia portavoce di Silvio Berlusconi, è il nuovo presidente della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. E' ...

Fischiato a Pontida dal 'popolo della Lega' - Toma : "Non me lo aspetTavo - Berlusconi padre nobile" : In un'intervista al 'Corriere della sera', che aveva definito "un incidente di percorso" il suo intervento al raduno del Carroccio, il governatore del Molise ha spiegato il perché del suo riferimento ...

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul Tavolo - ma non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere