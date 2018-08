Tajani contro il dl Dignità | Fa perdere 130mila posti di lavoro E sfida il

Tajani : "Governo contro natura" : Questo governo non avrà lunga durata perché è contro natura . Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male". A sostenerlo è il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di ...

Tajani : governo non durerà molto - perché è contro natura : Milano, 6 ago., askanews, - 'Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male'. E' quanto ha affermato il vicepresidente di ...

Tajani guida la rivolta azzurra contro la norma anti-imprese : Il dl Dignità rischia di essere il colpo di grazia per le aziende italiane? Forza Italia inizia dal Veneto il suo giro del Paese finalizzato a rinsaldare il legame con le realtà produttive del Paese. Un tour che in questo momento prende forma soprattutto nell'ascolto delle aziende sugli effetti boomerang del dl Dignità e nell'esposizione delle proposte che Forza Italia sta mettendo in campo per correggerne gli effetti negativi.In prima linea c'è ...

La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai continua a far discutere: la scelta del governo giallo-verde sta riscontrando parecchie critiche sia a destra che a sinistra.E se Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa ha ampiamente spiegato che FI contesta il metodo con cui è stato eletto Foa, ora a rincarare la dose ci pensa il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Durante la conferenza stampa a Mestre per bocciare il dl

Tajani a Genova : «Lega-M5S? Un matrimonio contronatura» : Il presidente del Parlamento europeo oggi a Genova per l’assemblea regionale di Forza Italia Liguria

Tajani : Visegrad contro interesse Italia : 15.02 "Un accordo con i paesi di Visegrad per l'Italia è contro il proprio interesse" Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani"."L'interesse invece è quello di rinforzare le frontiere esterne e non chiudere quelle interne. Mi auguro che l'Italia non commetta questo errore",aggiunge Tajani. "Importante è la ridistribuzione dei rifugiati e la riforma di Dublino." "Sostenere posizioni nazionalistiche significa che gli Italiani non ...

Tajani contro il capo M5s sulle news gratis in Rete : Film e notizie a scrocco su internet? 'Che fa Di Maio, offre lui?'. Affondo del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sul tema del pagamento dei prodotti culturali che l'Unione si appresta a ...

Copyright - Tajani contro Di Maio : “La verità non è la piattaforma Rousseau. Paga lui lo stipendio ai giornalisti senza lavoro?” : Continua il dibattito sulla riforma del Copyright Ue, dopo che nelle scorse ore il vicepremier italiano Luigi Di Maio, ottenendo l’appoggio anche del Garante della Privacy Antonello Soro, ha parlato di “grave pericolo” e di allarme “bavaglio alla rete”. A intervenire oggi è direttamente il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, nonché esponente di Forza Italia, che si è rivolto direttamente al leader M5s: ...

Scontro Tajani-Di Maio sulla riforma copyright : È Scontro tra il governo e il Parlamento europeo sulle nuove norme che si appresta a varare Strasburgo sul copyright. Ed è Luigi Di Maio a mettere in guardia l'Europarlamento sul provvedimento che verrà votato il prossimo 4 luglio: "L"Unione europea ha preparato un bavaglio per limitare la libertà di espressione dei cittadini", ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico nel corso del suo intervento all"#Internet Day 2018. Il ministro ...