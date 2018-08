Tajani attacca i grillini | bloccare la Tav sarebbe “una scelta scellerata”

Tajani attacca il governo : 'C'è clima non democratico' : 'Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come il governo va rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questo clima perché comincia così il passaggio dalla ...

Tajani attacca il governo : "C'è clima non democratico" : “Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come il governo va rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questo clima perché comincia così il passaggio dalla democrazia a un sistema non democratico”. Lo dice il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, concludendo la convention di Forza Italia a Visciano, in riferimento al vice presidente del ...